Thị trường Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 10/5/2025: Yên Nhật tăng nhẹ trở lại Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 10/5/2025: Yên Nhật tăng nhẹ trở lại sau khi đồng đô la Mỹ (USD) suy yếu trước thềm cuộc đàm phán thương mại quan trọng giữa Mỹ và Trung Quốc

Tỷ giá JPY/USD hôm nay 10/5/2025

Cặp USD/JPY đã điều chỉnh giảm về mức 145,14 sau khi không thể giữ vững đà tăng vượt mức đỉnh gần một tháng 146,20 đạt được vào đầu ngày. Sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh đồng đô la Mỹ (USD) suy yếu, khi nhà đầu tư chuyển sang trạng thái thận trọng trước thềm cuộc đàm phán thương mại quan trọng giữa Mỹ và Trung Quốc vào thứ Bảy.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, cũng quay đầu giảm, lùi về mốc 100,32 sau khi tăng mạnh trong phiên trước đó.

Giới đầu tư đang theo sát diễn biến cuộc gặp Mỹ - Trung, bởi cuộc chiến thuế quan kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã khiến các chuyên gia liên tục điều chỉnh giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và của chính nước Mỹ.

Trước thềm đàm phán, Tổng thống Donald Trump bất ngờ đăng trên nền tảng Truth Social rằng mức thuế 80% áp lên hàng hóa Trung Quốc là “hợp lý”, nhưng cũng để ngỏ khả năng giảm thuế nếu đạt được thỏa thuận, tùy thuộc vào Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Đồng USD trước đó được hỗ trợ tốt nhờ tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Tư rằng họ chưa vội giảm lãi suất, cũng như thông tin về thỏa thuận thương mại sơ bộ giữa Mỹ và Vương quốc Anh – thỏa thuận đầu tiên sau khi Nhà Trắng công bố chính sách thuế mới.



Ở chiều ngược lại, đồng yên Nhật (JPY) đã tăng giá so với nhiều đồng tiền khác trong phiên cuối tuần, do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao giữa lúc tình hình thương mại quốc tế còn nhiều bất ổn. Sự ưu tiên cho JPY phản ánh rõ tâm lý dè dặt của giới đầu tư trước các sự kiện rủi ro lớn.

Tỷ giá Yen Nhật trong nước hôm nay 10/5/2025

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá yên Nhật chợ đen tính đến 4h30 ngày 10/5/2025 giao dịch quanh mốc 179,55 VND/JPY.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

172,61 đồng

183,58 đồng

Vietinbank

175,17 đồng

184,87 đồng

BIDV

175,11 đồng

183,25 đồng

Ngân hàng VIB đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là 167,74 VND/JPY

Ngân hàng VIB đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là 169,14 VND/JPY

Ngân hàng OCB đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là 179,39 VND/JPY

Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là 180,89 VND/JPY

Ngân hàng VIB đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là 175,80 VND/JPY

Ngân hàng VIB đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là 174,80 VND/JPY

Ngân hàng SHB đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là 187,85 VND/JPY

Ngân hàng ABBank đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là 185,90 VND/JPY