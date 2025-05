Thị trường

Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 13/5/2025: Yên Nhật giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng

Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 13/5/2025: Yên Nhật tiếp tục suy yếu và đã chạm mức thấp nhất trong vòng một tháng so với đô la Mỹ. Nguyên nhân chính là do tâm lý lạc quan quanh thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung, khiến các tài sản trú ẩn an toàn như JPY mất sức hút