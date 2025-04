Thị trường Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 14/4/2025: Tiếp tục xu hướng tăng Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 14/4/2025: Tỷ giá đồng Yen Nhật tại thị trường trong nước ghi nhận xu hướng tăng tại hầu hết các ngân hàng thương mại.

Tại Vietcombank, giá mua vào là 172,44 đồng/Yen và bán ra ở mức 183,40 đồng/Yen. Trong khi đó, ngân hàng VietinBank niêm yết tỷ giá mua bán lần lượt là 176,41 và 186,11 đồng/Yen.

BIDV cũng có mức giá tương đối cao, với giá mua 176,96 đồng/Yen và bán ra 185,22 đồng/Yen.

Tại Agribank, tỷ giá mua thấp hơn, đạt 174,46 đồng/Yen và bán ra ở mức 182,48 đồng/Yen.

Eximbank là ngân hàng có mức giá mua Yen cao nhất trong ngày với 177,80 đồng/Yen, trong khi Agribank giữ mức bán ra thấp nhất thị trường.

Sacombank và Techcombank cũng ghi nhận mức tỷ giá mua vào trên 173 đồng/Yen, trong đó Techcombank bán ra với mức khá cao là 186,08 đồng/Yen.

HSBC duy trì mức mua vào 175,34 đồng/Yen và bán ra 183,07 đồng/Yen.

Tại thị trường tự do (chợ đen), tỷ giá Yen Nhật hôm nay được giao dịch ở mức 178,23 đồng/Yen chiều mua và 179,48 đồng/Yen chiều bán. So với ngày hôm qua, tỷ giá không có biến động lớn nhưng đang thể hiện xu hướng phục hồi ổn định.

Vào lúc 6 giờ sáng ngày 14/4/2025, bảng tổng hợp tỷ giá Yen/VND ở một số ngân hàng như sau:

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngân hàng

Mua

Bán

Vietcombank

172,44

183,40

VietinBank

176,41

186,11

BIDV

176,96

185,22

Agribank

174,46

182,48

Eximbank

177,80

184,31

Sacombank

177,28

184,30

Techcombank

173,41

186,08

NCB

173,49

183,85

HSBC

175,34

183,07

Tỷ giá chợ đen (VND/JPY)

178,23

179,48



Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý gặp Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba để thảo luận về thương mại, cùng với tuyên bố từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ về khả năng ưu tiên Nhật Bản trong các cuộc đàm phán thuế quan, đã làm dấy lên kỳ vọng về một thỏa thuận song phương. Thông tin này góp phần hỗ trợ đà tăng của đồng Yen Nhật trên thị trường quốc tế.

Dù Mỹ đã tạm hoãn áp dụng một số mức thuế trong thời gian 90 ngày, những lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn còn hiện diện. Trong bối cảnh đó, đồng Yen đang chứng minh vai trò là tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu, đặc biệt khi giới đầu tư tìm kiếm điểm đến an toàn giữa làn sóng bất ổn do chính sách thuế của Washington.

Tâm lý thị trường thay đổi cũng một lần nữa khẳng định vai trò phòng vệ vững chắc của đồng Yen. Điều này vẫn duy trì, bất chấp chính sách tiền tệ siêu nới lỏng mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang áp dụng. Bên cạnh đó, kỳ vọng BoJ sẽ từng bước nâng lãi suất – nhất là khi tiền lương cơ bản ở nhiều doanh nghiệp đang tăng – càng giúp củng cố nền tảng ổn định cho JPY.

Chênh lệch lãi suất giữa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và BoJ cũng đang dần thu hẹp, làm giảm sức hấp dẫn của các chiến lược "carry trade". Nếu xu hướng này tiếp tục, đồng Yen không chỉ ổn định mà còn có thể duy trì đà phục hồi trong trung hạn.