U13 Sông Lam Nghệ An thắng đậm U13 Bình Dương, giành vé vào Chung kết

Màn ăn mừng của các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An sau khi giành vé vào chung kết. Ảnh: Chung Lê

Trước khi bước đến vòng Bán kết Giải U13 Quốc gia 2023, U13 Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng giòn giã 7-0 trước U13 Hải Dương. Trong trận đấu Tứ kết đó, các học trò của huấn luyện viên Lê Mạnh Huy đã thể hiện sức mạnh vượt trội, áp đảo hoàn toàn đối phương và tạo ra vô số cơ hội để có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Chiều ngược lại, U13 Bình Dương chỉ có thể vượt qua U13 Đồng Tháp bằng loạt đá luân lưu đầy may rủi, sau khi 2 đội hòa nhau với tỷ số 0-0 ở hai hiệp chính. Vì thế, giới chuyên môn đánh giá U13 Bình Dương khó lòng tạo ra cuộc lật đổ ở lần chạm trán này. Và không nằm ngoài dự đoán, ngay khi bóng lăn U13 Sông Lam Nghệ An gây sức ép lớn lên khung thành của U13 Bình Dương. Các cầu thủ xứ Nghệ triển khai lên bóng từ nhiều hướng khác nhau, khiến cho hàng thủ đối phương không thể kiểm soát được tình hình và sớm phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 3 của trận đấu. Bàn mở tỷ số của U13 Sông Lam Nghệ An xuất phát từ hàng loạt pha phối hợp ở khu vực trung tuyến, bóng được đồng đội nhả ra cho tuyến 2, Tuấn Anh băng vào đá nối hiểm hóc, làm tung lưới U13 Bình Dương.

Sau bàn thắng U13 Sông Lam Nghệ An tiếp tục duy trì sự chủ động lên phần sân U13 Bình Dương. Để hạn chế sức mạnh đến từ các cầu thủ xứ Nghệ, đội bóng đất Thủ vẫn kiên trì với lối đá phòng ngự phản công và điều đó gây đôi chút khó khăn cho các học trò huấn luyện viên Lê Mạnh Huy. Tuy nhiên, trước sức ép khủng khiếp đến từ U13 Sông Lam Nghệ An, U13 Bình Dương đã phải lần thứ 2 đón nhận bàn thua. Pha lập công của Tuấn Anh đến ở phút thứ 18 của trận đấu. Sau khi giành được quả phạt gián tiếp từ khoảng cách hơn 5m so với khung thành của Bình Dương, các chân sút xứ Nghệ đã tổ chức đá phạt hợp lý, thả bóng chính xác cho tiền đạo mang áo số 7, cầu thủ này đã có cú ra chân sấm sét làm tung nóc lưới Bình Dương, nhân đôi cách biệt cho U13 Sông Lam Nghệ An.

Chưa dừng lại ở đó, vào phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, Quang Linh tiếp tục ghi bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-0 cho U13 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng thứ 3 của các cầu thủ xứ Nghệ được ghi gần giống với bàn mở tỷ số. Sau khi được đồng đội nhà bóng ra, Quang Linh thực hiện cú quăng chân đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, khiến thủ thành Bình Dương dù bay người hết cỡ vẫn không thể cứu thua.

Các chân sút xứ Nghệ đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước U13 Bình Dương. Ảnh: Chung Lê

Bước sang hiệp 2, kịch bản lại được lặp lại, U13 Sông Lam Nghệ An với sức mạnh hơn hẳn đối phương đã không mấy khó khăn để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên thành 4-0. Pha lập công của Minh Quân đến ở phút 37, khi cầu thủ này có pha bắt vô lê đẹp mắt, đưa bóng về góc xa, làm tung lưới Bình Dương.

Sau khi ghi tới 4 bàn thắng, huấn luyện viên Lê Mạnh Huy quyết định thay hàng loạt các cầu thủ trụ cột nhằm hướng đến trận đấu chung kết. Tuy nhiên khoảng cách về chuyên môn giữa cầu thủ dự bị và cầu thủ đá không quá chênh lệch khiến cho U13 Sông Lam Nghệ An vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Những phút cuối trận, Sông Lam Nghệ An tạo ra rất nhiều cơ hội trước Bình Dương nhưng Văn Kết, Quang Linh, Minh Quân đều bỏ lỡ đáng tiếc. Tỷ số 4-0 được giữ nguyên cho đến hết trận.

Ngày 14/7 U13 Sông Lam Nghệ An sẽ bước vào thi đấu trận chung kết để gặp 1 trong hai đối thủ U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoặc U13 Hoàng Anh Gia Lai.