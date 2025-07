Thể thao

U15 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng tưng bừng trước U15 An Giang trong ngày ra quân VCK U15 Quốc gia 2025

Chiều 21/7, U15 Sông Lam Nghệ An đã có màn trình diễn ấn tượng khi vượt qua U15 An Giang với tỷ số đậm 5-0 ở lượt trận đầu tiên bảng C Vòng chung kết Giải U15 Quốc gia 2025. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF.