U19 Sông Lam Nghệ An gặp U19 Becamex Bình Dương: Ngang sức ngang tài

(Baonghean.vn) - Sau trận hòa 1-1 trước U19 Đông Á Thanh Hóa ở trận ra quân, các cầu thủ U19 Sông Lam Nghệ An sẽ phải cố gắng hơn ở 2 lượt trận cuối để có thể giành được chiếc vé vào vòng tứ kết. Và U19 Becamex Bình Dương sẽ là một thử thách khó khăn tiếp theo cho đội bóng xứ Nghệ.

Sau màn trình diễn ở lượt trận đầu tiên, huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh đang còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đưa U19 Sông Lam Nghệ An tiến sâu ở giải đấu năm nay. Đầu tiên chính là cải thiện sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Ở trận gặp U19 Đông Á Thanh Hóa, mặc dù đối thủ không có nhiều đợt lên bóng nhưng hàng thủ đội bóng xứ Nghệ vẫn để lộ nhiều khoảng trống để cho đối phương khai thác. Một trong những tình huống đó đã dẫn đến bàn thua ở phút thứ 24 do công của tiền đạo Hà Minh Đức. Nếu U19 xứ Thanh may mắn hơn thì họ còn có thể nâng tỷ số lên 2-0 sau pha dứt điểm dội cột dọc ở phút thứ 70. Và khi đó, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ không thể gượng dậy trước một U19 Đông Á Thanh Hóa thi đấu đầy bản lĩnh.

Trong khi hàng thủ chưa mang lại sự chắc chắn thì hàng công của đội bóng xứ Nghệ cũng chưa có sự sắc sảo cần thiết. Dù là những người làm chủ trận đấu, tuy nhiên, sự phung phí cơ hội trong hiệp 1 và sự bế tắc trong hiệp 2 đã khiến cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh suýt phải trả giá. May mắn cho U19 Sông Lam Nghệ An là nỗ lực của tiền đạo Trần Quốc Hòa đã giúp cho họ có 1 điểm trong trận đấu ra quân.

Ở trận đấu tới, đội bóng trẻ xứ Nghệ chắc chắn sẽ có những sự thay đổi nhân sự trong đội hình. Tuy vậy, với lực lượng có chiều sâu thì những sự điều chỉnh này sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến lối chơi của đội bóng xứ Nghệ. Trái lại nó sẽ mang đến những làn gió mới trong các đợt tấn công và đảm bảo thể lực cho các cầu thủ. Nhất là trong điều kiện thi đấu với mật độ 2 ngày 1 trận và thời tiết nắng nóng tại Tây Ninh.

Đối thủ lượt trận thứ 2 của U19 Sông Lam Nghệ An là U19 Becamex Bình Dương, đội bóng đang tạm thời đứng cuối bảng sau trận thua 0-1 trước U19 Đồng Tháp. Mặc dù đối phương đang phải đứng cuối bảng C, nhưng thầy trò Nguyễn Văn Vinh không thể xem thường sức mạnh của đội bóng đất Thủ. Ở vòng loại, U19 Becamex Bình Dương là 1 trong 3 đội bóng có thành tích bất bại. Con số 7 trận thắng, 3 trận hòa, ghi được 24 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 5 bàn đủ để nói lên sức mạnh của U19 Becamex Bình Dương.

Dù không có nhiều cá nhân nổi bật trong đội hình nhưng huấn luyện viên Võ Hồng Phúc đã xây dựng được một tập thể thi đấu gắn kết và đầy máu lửa. Ở trận đấu ra quân, sự kém may mắn và sai lầm nơi hàng phòng ngự đã khiến cho U19 Becamex Bình Dương phải trắng tay. Và chính trận thua này sẽ khiến thầy trò huấn luyện viên Võ Hồng Phúc phải cố gắng hết sức ở 2 trận còn lại để có chiếc vé vào vòng tứ kết.

Tuy vậy, ở trận gặp U19 Sông Lam Nghệ An sắp tới, đội bóng đất Thủ sẽ thiếu vắng chân sút chủ lực Nguyễn Hữu Hoài Phong do phải nhận 2 thẻ vàng ở lượt trận đầu tiên. Tại vòng loại vừa qua, Hoài Phong là người đã ghi được 5 bàn thắng góp phần không nhỏ vào thành tích đứng đầu bảng D của U19 Becamex Bình Dương. Nhiệm vụ ghi bàn của đoàn quân huấn luyện viên Võ Hồng Phúc sẽ đặt nặng lên những Trần Phi Trọng, Trần Tiến Đạt và Nguyễn Phạm Đăng Khoa. Đây là những nhân tố cũng đã tạo nên các dấu ấn tại vòng loại vừa qua. Do đó, hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ phải thường xuyên duy trì được sự tập trung để ngăn chặn được hàng công xuất sắc thứ nhì vòng loại.

Cùng với đó là hàng thủ kiên cố của U19 Becamex Bình Dương sẽ là thử thách cho hàng công của U19 Sông Lam Nghệ An. Giữ sạch lưới 6/10 trận đấu và chỉ có duy nhất một trận đấu bị thủng lưới 2 bàn là những con số ấn tượng cho hàng thủ chắc chắn của đội bóng đất Thủ. Nếu không có những chuyển biến tích cực thì rất khó cho hàng công của đội bóng xứ Nghệ có thể xuyên phá hàng thủ kín kẽ này.

Sau lượt trận đầu tiên đều không thể có được chiến thắng, cả U19 Sông Lam Nghệ An và U19 Becamex Bình Dương rất muốn có được kết quả thuận lợi ở trận đấu này. Tuy nhiên, với lợi thế về chiều sâu đội hình, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh sẽ là những người nhỉnh hơn so với đối thủ. Và nếu thi đấu đúng với khả năng của mình thì các cầu thủ trẻ xứ Nghệ hoàn toàn có thể có được kết quả tốt trước U19 Becamex Bình Dương.