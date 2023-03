U19 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng đấu tử thần vòng loại U19 Quốc gia 2023

(Baonghean.vn) - U19 Sông Lam Nghệ An tham dự vòng loại U19 Quốc gia 2023 thuộc bảng B, cùng với các đội Huế, Nam Định, SHB Đà Nẵng, và PVF. Bảng B sẽ được tổ chức tại Trung tâm Thể thao PVF. Đây được đánh giá là bảng đấu tử thần của vòng loại năm nay.

Vòng loại U19 Quốc gia 2023 có 28 đội tham gia gồm: An Giang, Becamex Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cần Thơ, Công An Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Huế, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Long An, Nam Định, Phú Yên, PVF, Quảng Ngãi, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Tây Ninh, Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh, Viettel.

Các đội tham gia sẽ được chia thành 5 bảng. Trong đó, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ nằm ở bảng B cùng với các đội Huế, Nam Định, SHB Đà Nẵng và PVF. Đây là bảng đấu được đánh giá có sự tham gia của các đội bóng khá mạnh.

Ngoài PVF đã khẳng định được thương hiệu khi sở hữu lực lượng có trình độ chuyên môn đồng đều. Đặc biệt, nòng cốt là những cầu thủ vừa vô địch Giải U17 Quốc gia 2022. Bên cạnh đó, Huế, Nam Định hay Đà Nẵng cũng có bề dày truyền thống trong công tác đào tạo trẻ. Chính vì vậy, để giành vé đi tiếp là điều không hề dễ dàng với đội bóng xứ Nghệ.

Theo thể lệ được Ban Tổ chức giải đưa ra, tại vòng loại, các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (đi - về) tại địa phương đăng cai. Tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Chọn 5 đội xếp thứ nhất, 5 đội xếp thứ nhì và 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở 5 bảng vào Vòng chung kết.

U17 Sông Lam Nghệ An tham dự giải năm nay có 30 cầu thủ do huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh dẫn dắt. Nhân sự của đội bóng có sự kết hợp của 3 lớp U19, U18 và U17 Sông Lam Nghệ An.

Dự kiến sang tuần sau đội sẽ lên đường ra Hưng Yên để tập luyện chuẩn bị bước vào thi đấu vòng loại tại sân PVF. Vòng loại Giải U19 Quốc gia 2023 sẽ diễn ra từ ngày 26/3 đến ngày 17/4/2023./.