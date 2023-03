U19 Sông Lam Nghệ An ra mắt ấn tượng tại U19 Quốc gia 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - U19 Sông Lam Nghệ An đã có khởi đầu ấn tượng khi giành chiến thắng 2-0 trước U19 Nam Định ở vòng loại U19 Quốc gia 2023. Trận đấu được diễn ra vào lúc 14h00, trên sân vận động PVF.

U19 Sông Lam Nghệ An có cuộc chạm trán với U19 Nam Định trong ngày ra quân tại bảng B vòng loại U19 Quốc gia 2023. Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ mang về kết quả khả quan cho đội bóng xứ Nghệ. Bởi ở U19 Sông Lam Nghệ An mùa này sở hữu những chân sút tài năng như: Quang Vinh, Quang Lực, Cái Văn Quỳ, Ngô Văn Bắc...

Ngược lại, U19 Nam Định không có những cầu thủ thật sự nổi bật. Họ chủ yếu dựa trên lối chơi tập thể và tìm cách hạn chế sức mạnh của đối phương. Chính vì vậy giới chuyên môn nhìn nhận U19 Sông Lam Nghệ An sẽ chiếm thế thượng phong trong màn so tài ở trận đấu mở màn bảng B vòng loại U19 Quốc gia 2023.

Đáng chú ý, trong đội hình xuất phát của U19 Sông Lam Nghệ An không xuất hiện những cầu thủ đã tạo ấn tượng mạnh ở Giải U17 Quốc gia 2023 như: Long Vũ, Quốc Trung, Trọng Tuấn hay Quốc Hòa. Những chân sút này đều được huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh sắp xếp trong danh sách dự bị.

Tuy được đánh giá cửa trên, nhưng những phút đầu của trận đấu U19 Sông Lam Nghệ An đã nhập cuộc khá thận trọng. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh chỉ đạo các học trò kiểm soát bóng ở trung lộ và tìm điểm yếu của đối phương để khai thác. Sau quãng thời gian đầu thăm dò đến phút 20, U19 Sông Lam Nghệ An quyết định dâng cao và dồn ép đối thủ để tìm kiếm cơ hội. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh triển khai nhiều tình huống lên bóng có tính đột biến cao. Điều này khiến hàng thủ của Nam Định phải lùi sâu chống đỡ. Bộ 3, Quang Vinh, Văn Bắc, Quang Lực xác lập thành tam giác đầy biến hóa ở trung tuyến. Điều này giúp cho U19 Sông Lam Nghệ An tìm được nhiều khoảng trống để tiếp cận khung thành của đối phương.

Và sau hàng loạt các pha uy hiếp khung thành của U19 Nam Định, phút 33 Quang Lực mở được tỷ số trận đấu cho U19 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng xuất phát từ pha phát triển bóng ở trung lộ, Quang Vinh thực hiện đường xẻ nách, để Quang Lực dùng tốc độ, kỹ thuật băng xuống dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ thành Văn Tình.

Bước sang hiệp 2, tinh thần của U19 Sông Lam Nghệ An được đẩy lên cao. Các cầu thủ xứ Nghệ chơi bóng đầy ngẫu hứng và tạo ra vô vàn cơ hội trước cầu môn đối phương. Tuy nhiên phải đến phút 75, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh mới nhân đôi được cách biệt. Xuất phát từ hàng loạt tình huống ban bật ở trung lộ, bóng được thả xuống bên hành lang cánh cho Đình Hùng. Cầu thủ mang áo số 16 thực hiện pha căng ngang đầy khó chịu, khiến thủ thành Văn Tình phải đẩy bóng giải vây, tiền đạo Lê Văn Quý có mặt đúng lúc, sửa bóng vào góc xa làm tung lưới U19 Nam Định.

Những phút cuối trận, U19 Sông Lam Nghệ An chủ động giảm nhịp độ trận đấu, vì thế kết quả chung cuộc được giữ nguyên 2-0 cho đến hết trận.

Ngày 28/3, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ bước vào loạt trận thứ 2 để gặp U19 PVF./.