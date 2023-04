U19 Sông Lam Nghệ An rơi vào bảng đấu khó tại vòng chung kết U19 Quốc gia 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tại vòng chung kết Giải U19 Quốc gia năm 2023, U19 Sông Lam Nghệ An nằm cùng bảng với các đội U19 Đông Á Thanh Hóa, U19 Đồng Tháp và U19 Bình Dương. Đây được xem là bảng đấu khó khi Đồng Tháp và Bình Dương đều dẫn đầu ở các bảng thuộc vòng loại.

Ngày 21/4, tại Tây Ninh Ban Tổ chức Giải U19 Quốc gia tổ chức bốc thăm chia bảng cho 12 đội tham gia vòng chung kết. 12 đội gồm Viettel, Hà Nội, Thanh Hóa (bảng A), Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An (bảng B), Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa (bảng C), Becamex Bình Dương, Bình Phước, chủ nhà Tây Ninh (bảng D), Đồng Tháp và An Giang (bảng E).

12 đội này sẽ chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn 6 đội nhất, nhì 3 bảng và 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất vào thi đấu vòng tứ kết. Thời gian thi đấu vòng bảng từ 22 - 27/4; vòng tứ kết thi đấu trong 2 ngày (29 và 30/4); vòng bán kết diễn ra ngày 2/5 và trận chung kết sẽ diễn ra ngày 4/5.

Kết quả bốc thăm, U19 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng đấu gồm U19 Đông Á Thanh Hóa, U19 Đồng Tháp và U19 Bình Dương. Đây được xem là bảng đấu khó cho U19 Sông Lam Nghệ An. Bởi kết thúc vòng loại, U19 Bình Dương thi đấu xuất sắc và giành vị trí nhất bảng D; trong khi đó, Đồng Tháp cũng giành được 15 điểm và nhất bảng E; ngoài ra, tại vòng loại Đông Á Thanh Hóa nằm cùng bảng với 2 đội bóng rất mạnh là Hà Nội và Viettel và họ chỉ xếp thứ 3 nhưng lại có số điểm rất cao (19 điểm). Chính vì vậy, có thể khẳng định đây là bảng đấu gồm các đội có sức mạnh tương đối đồng đều, để vượt qua được bảng đấu này không phải là điều dễ dàng cho đội bóng xứ Nghệ.

Tại vòng loại U19 Quốc gia 2023, U19 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng B, gồm các đội U19 Đà Nẵng, chủ nhà U19 PVF, U19 Huế và U19 Nam Định.

Kết thúc vòng bảng U19 Sông Lam Nghệ An được 14 điểm với 4 trận thắng, 2 hòa, 2 thua. Chủ nhà PVF cùng có số điểm tương tự nhưng thua về thành tích đối đầu. Vì vậy, U19 Sông Lam Nghệ An giành vị trí thứ 2 tại bảng B, qua đó, có mặt tại vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2023.