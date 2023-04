U19 Sông Lam Nghệ An trở lại đường đua với chiến thắng đậm trước U19 Nam Định

(Baonghean.vn) - Sông Lam Nghệ An trở lại đường đua Vòng loại U19 Quốc gia 2023, với chiến thắng đậm 4-0 trước U19 Nam Định. Trận đấu lượt về thuộc bảng B, vòng loại U19 Quốc gia 2023 diễn ra vào 14h00, ngày 7/4, tại sân vận động PVF.

Kết thúc lượt đi vòng loại U19 Quốc gia 2023, U19 Sông Lam Nghệ An đang xếp thứ 4, tại bảng B. Đội bóng xứ Nghệ giành được 4 điểm sau 4 trận đấu. Trong khi đó U19 Nam Định xếp ngay phía trên với 6 điểm có được. Muốn nuôi hy vọng đi tiếp, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ không được phép vấp ngã thêm lần nữa. Họ phải chắt chiu những cơ hội tạo ra để cụ thể hoá thành bàn thắng.

Nhớ lại trận đấu lượt đi U19 Sông Lam Nghệ An đã dễ dàng đánh bại U19 Nam Định với tỷ số 2-0. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh làm chủ hoàn toàn thế trận, tạo ra vô số cơ hội. Hy vọng trong trận lượt về U19 Sông Lam Nghệ An sẽ lặp lại được điều tương tự.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, U19 Sông Lam Nghệ An đã không ngần ngại tràn sang phần sân của Nam Định để tìm kiếm cơ hội. Phút thứ 10, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh sở hữu tình huống ăn bàn đầu tiên của trận đấu. Từ tình huống đá phạt cố định bên cánh trái, Quang Vinh xâm nhập vòng cấm hợp lý, bật cao đánh đầu, đưa bóng đi vượt tầm kiểm soát của thủ môn Lê Văn Tình, nhưng rất tiếc lại chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong 45 phút đầu tiên, Sông Lam Nghệ An triển khai lên bóng khá đa dạng. Đội bóng xứ Nghệ kết hợp đan xen giữa tấn công biên và trung lộ. Nhân tố chính trong việc phát triển các pha lên bóng cho Sông Lam Nghệ An là đội trưởng Ngô Văn Bắc. Bóng thường xuyên qua chân cầu thủ này để tiếp cận với khung thành của Nam Định. Tuy nhiên, ở các pha bóng cuối cùng các chân sút Sông Lam Nghệ An đều tỏ ra thiếu nhạy cảm. Vì thế, kết thúc hiệp 1, Sông Lam Nghệ An vẫn chưa thể tạo ra được sự khác biệt.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh yêu cầu các học trò phải đẩy cao tốc độ, dồn ép đối thủ nhiều hơn để tìm kiếm bàn thắng. Và điều đó ngay lập tức phát huy tác dụng, Sông Lam Nghệ An mở được tỷ số ở phút thứ 5 của hiệp 2. Từ pha đá phạt cố định bên cánh phải, đồng đội treo bóng về phía cột 2, Duy Hào băng vào dũng mãnh để đánh đầu làm cháy lưới Nam Định.

Sau bàn thắng, Sông Lam Nghệ An vẫn duy trì nhịp độ tấn công như trước. Cánh phải vẫn là cánh chủ lực của đội bóng xứ Nghệ. Và bàn thắng nhân đôi cách biệt của U19 Sông Lam Nghệ An cũng đến từ hướng tấn công ở cánh này. Phút 53, sau khi được hưởng đá phạt góc bên cánh phải, Quang Lực treo bóng chính xác để Mai Hoàng bật cao đánh đầu, nhưng không thắng được thủ môn Lê Văn Tình, rất may Trương Văn Tuyển đã có mặt kịp thời để đệm lòng làm tung lưới Nam Định.

Chưa dừng lại ở đó, 10 phút sau, Duy Hào tiếp tục nâng tỷ số lên thành 3-0 cho U19 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng xuất phát từ pha phát động tấn công ở trung lộ, Cái Văn Quỳ xử lý bóng mềm mại, trước khi chuyền bóng cảm giác cho Duy Hào sử dụng tốc độ, kỹ thuật để sút tung lưới Văn Tình.

Bàn thắng thứ 4 của Sông Lam Nghệ An cũng đến theo kịch bản tương tự với bàn thắng trước đó. Đồng đội chọc khe chính xác cho Long Vũ dùng tốc độ vượt qua hậu vệ đối phương rồi căng ngang để Quang Lực đệm lòng chính xác, nâng tỷ số lên thành 4-0 cho Sông Lam Nghệ An.

Những phút cuối, U19 Sông Lam Nghệ An chủ động giảm nhịp độ, vì thế tỷ số 4-0 được giữ nguyên cho đến hết trận.

Ngày 10/4, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp chủ nhà U19 PVF./.