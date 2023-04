U19 Sông Lam Nghệ An và những cơ hội trước U19 Bình Dương

(Baonghean.vn)- Dù chỉ giành được 1 điểm trong trận ra quân vòng chung kết U19 Quốc gia nhưng U19 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện được lối chơi khá thuyết phục. Lượt trận thứ 2, với thực lực hiện có, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn sáng rõ cơ hội trước U19 Bình Dương.

Nhìn lại trận hòa của U19 Sông Lam Nghệ An

Trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết U19 Quốc gia 2023, U19 Sông Lam Nghệ An có cuộc đọ sức với U19 Thanh Hóa. Do trước đó, U19 Đồng Tháp đã vượt qua U19 Bình Dương với tỷ số 1-0, nên kết quả trận đấu Derby vùng Bắc Trung Bộ có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé vào vòng sau của hai đội.

Điểm nổi bật của U19 Thanh Hóa ở mùa giải năm nay là họ có được sự dẫn dắt của huấn luyện viên ngoại Svetislav. Đây là người đã từng dẫn dắt đội 1 Thanh Hóa chơi ở V.League vào cuối mùa giải năm ngoái. Sự có mặt của nhà cầm quân người Serbia giúp U19 Thanh Hóa có cách chơi bóng đầy cá tính, khó bị đánh bại trước bất cứ đối thủ mạnh nào.

Chính yếu tố này, giúp U19 Thanh Hóa nhập cuộc trận đấu với sự lỳ lợm cao. U19 Sông Lam Nghệ An đã thoáng bị bất ngờ với cách đá chặt chẽ, thực dụng mà đội bóng láng giềng áp dụng. Và với đấu pháp hợp lý đó U19 Thanh Hóa sớm cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 25. Bàn thắng cho thấy sự thiếu chủ động của hệ thống phòng ngự U19 Sông Lam Nghệ An khi ứng phó với những tình huống kế tiếp.

Ở mặt trận tấn công, U19 Sông Lam Nghệ An vẫn cố gắng phát triển lên bóng theo triết lý sử dụng các đường chuyền ở cự ly ngắn, như hầu hết các trận đấu trước đó. Tuy nhiên, trước sự già rơ, áp sát quyết liệt của các cầu thủ đối phương, khiến U19 Sông Lam Nghệ An không thể tìm ra được phương án tối ưu để tiếp cận khung thành của Anh Tuấn. Suốt 45 phút đầu tiên, đội bóng xứ Nghệ chỉ có duy nhất một cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng Duy Hào đã bỏ lỡ.

Sau một hiệp đấu chơi khá bế tắc, huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh mạnh dạn thay đổi nhân sự, thay đổi đấu pháp. Và nhà cầm quân xứ Nghệ đã mang đến cho U19 Sông Lam Nghệ An một bộ mặt hoàn toàn khác biệt trong hiệp đấu thứ 2. Tiền đạo Duy Hào dù chơi khá mạnh mẽ nhưng lại thiếu đi chút tinh tế cần thiết, vì thế Quốc Hòa được chọn để thay thế. Hậu vệ trái Thanh Ngân chưa cho thấy được tính đột biến trong các pha leo biên, nên được thế chỗ bởi Văn Sơn.

“Tôi thấy hành lang cánh trái chưa gây được nhiều áp lực lên đối phương và đó là một phần nguyên nhân khiến U19 Sông Lam Nghệ An khó tiếp cận khung thành của Thanh Hóa. Vào hiệp 2, tôi củng cố thêm sức mạnh cho cánh này. Trên hàng công tôi nhận thấy Quốc Hòa dù chỉ mới 16 tuổi nhưng là mẫu cầu thủ có thể tạo được đột biến, nên đã đưa em ấy vào sân. Những thay đổi về nhân sự và đấu pháp khiến U19 Sông Lam Nghệ An tạo ra được thế trận tốt hơn và bàn thắng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của chúng tôi” – Huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh chia sẻ.

Những thay đổi của thuyền trưởng U19 Sông Lam Nghệ An mang đến cho đội bóng này cách chơi tấn công rực lửa. U19 Thanh Hóa phải lùi sâu để chống đỡ. Nhiều cơ hội được U19 Sông Lam Nghệ An tạo ra về phía khung thành của Anh Tuấn. Nút thắt của trận đấu đến khi nhà cầm quân người Nghệ nhận thấy hàng thủ đối phương thường dàn hàng ngang và yếu trong khả năng hỗ trợ bọc lót. Huấn luyện viên Văn Vinh chỉ đạo các học trò thực hiện các pha chuyền bóng điểm rơi sau lưng trung vệ Văn Dũng, Thanh Nam của Thanh Hóa và đó là chìa khóa giúp U19 Sông Lam Nghệ An tìm được mảnh lưới đối phương.

Những phút cuối trận, U19 Sông Lam Nghệ An còn tạo ra nhiều cơ hội để có thể ghi thêm được bàn thắng, nhưng lại thiếu đi chút may mắn.

Huấn luyện viên U19 Sông Lam Nghệ An chia sẻ: “Hòa với Thanh Hóa không phải là đích đến của chúng tôi. U19 Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể giành chiến thắng nhưng do bỏ lỡ nhiều cơ hội nên đã không đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, tôi nghĩ 1 điểm trong trận ra quân với đối thủ này vẫn có thể chấp nhận được và cơ hội phía trước của U19 Sông Lam Nghệ An vẫn còn rất rộng mở. Trận này tôi dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò”.

Quyết giành điểm tối đa

Lượt đấu thứ 2 tại bảng C, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với U19 Bình Dương. Đội bóng này đã để thua U19 Đồng Tháp trong ngày ra quân.

Trận đấu đó, U19 Bình Dương dù trước đó được đánh giá cao hơn, nhưng những gì họ để lại khá nghèo nàn. Điểm sáng duy nhất về mặt nhân sự mà đội bóng đất Thủ sở hữu là tiền vệ phải Đăng Huy. Tiền vệ này có lối chơi mạnh mẽ với những pha đột phá táo bạo và là cầu thủ có thể xoay chuyển được cục diện trận đấu. Tuy nhiên, những vệ tinh xung quanh cầu thủ này lại chưa cho thấy được sự ăn ý cần thiết để tạo được các pha lên bóng có tính đa dạng cao. Chính điều này khiến Đồng Tháp dễ dàng phong tỏa Đăng Huy và bắt bài được các pha lên bóng của Bình Dương. Khi cầu thủ số 34 bị khóa chặt, lối chơi của các học trò huấn luyện viên Võ Hồng Phúc trở nên đơn điệu, thiếu ý tưởng trong các pha tấn công. Gần như cả trận họ chỉ sử dụng các đường chuyền dài và không mấy khó khăn để Đồng Tháp có thể hóa giải. Tỷ số thua 0-1 của Bình Dương phản ánh đúng thực lực mà đội bóng này đang có được.

Ở hàng phòng ngự, Bình Dương thường bị động trước các pha phối hợp của đối phương, không xây dựng được các phương án để bọc lót, hỗ trợ phòng ngự. Đây là những tín hiệu giúp U19 Sông Lam Nghệ An có thể dễ dàng triển khai được lối chơi sở trường, với những pha ban bật được thiết lập từ những nhóm nhỏ.

Nếu đánh giá một cách khách quan, U19 Bình Dương khó lòng có thể gây khó khăn trước U19 Sông Lam Nghệ An. Một đội bóng giàu kinh nghiệm và sở hữu nhiều mặt nổi trội hơn. Tuy nhiên, trong bóng đá không thể nói trước được bất cứ điều gì, đặc biệt với những cầu thủ trẻ. Có những trận đấu nếu đạt được độ hưng phấn cao họ có thể chơi bùng nổ và tạo ra một trận cầu mãn nhãn.

Thế nhưng, có những trận đấu khi tâm lý bị căng cứng, các cầu thủ trẻ lại thường dễ dàng đánh mất phong độ đang có. Hy vọng U19 Sông Lam Nghệ An sẽ vượt qua được những áp lực về điểm số, để có màn thể hiện thăng hoa, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng sau./.