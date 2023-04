U19 Sông Lam Nghệ An vượt qua bảng "tử thần"

(Baonghean.vn) - Nhìn lại các trận đấu vòng loại cũng như vòng bảng tại Vòng chung kết U19-2023, điều dễ thấy là U19 Sông Lam Nghệ An là đội bóng có thực lực.

Sông Lam Nghệ An có các nhân tố nổi trội trải đều ở các tuyến và nếu thi đấu tập trung, có mục tiêu rõ ràng thì luôn không ngán ngại bất cứ đối thủ nào.

Ở vòng loại, U19 Sông Lam Nghệ An đã tự làm khó mình ở lượt đi khi bất ngờ để thua trước 2 đội miền Trung là U19 Huế và U19 Đà Nẵng. Nhưng rất may sau đó, thầy trò ông Văn Vinh đã lấy lại phong độ vốn có để thắng và hòa các trận lượt về, về nhì bảng đấu, chính thức lọt vào vòng chung kết, loại đối thủ đáng gờm PVF ra khỏi giải đấu.

Vào vòng chung kết, U19 Sông Lam Nghệ An rơi vào bảng đấu tử thần với sự có mặt của U19 Thanh Hóa, U19 Bình Dương và U19 Đồng Tháp. Trận đấu mở màn với U19 Thanh Hóa là một thử thách cân não khi trên băng ghế huấn luyện đội bóng trẻ láng giềng là một ông thầy ngoại từng cầm quân ở V-League, mang theo tham vọng cực lớn ở giải đấu trẻ này. Thực ra, U19 Thanh Hóa không phải là đội bóng chơi xuất sắc, cái chính là dàn trẻ này khá tự tin, chơi lỳ đòn và may mắn có được bàn mở tỷ số từ một pha bóng tấn công hiếm hoi ở hiệp 1.

Đây chính là lúc U19 Sông Lam Nghệ An bị đặt trước màn thử lửa cực nóng khi liên tiếp bỏ qua các cơ hội gỡ hòa. Đây cũng chính là lúc U19 Sông Lam Nghệ An cần linh hoạt trong tiếp cận cầu môn đối phương, kể cả các pha bóng phất dài từ hậu vệ kiểu đàn anh Ngọc Hải thường thể hiện ở đội 1 và Đội tuyển Việt Nam. Tuyển thủ U20 Lê Nguyên Hoàng đã phát huy tốt điều đó để tạo ra cơ hội cho Quốc Hòa băng vào đánh đầu ghi bàn, đưa đội nhà ra khỏi thế bế tắc không chỉ của một trận đấu mà cả giải đấu.

Đến trận đấu thứ 2 gặp U19 Bình Dương (đội thua 0-1 trước Đồng Tháp ở trận mở màn), U19 Sông Lam Nghệ An rõ ràng được chơi ở thế cửa trên trước một đối thủ bị mất người, lực lượng không thể so bì. Đội quân áo vàng liên tục tấn công từ 2 cánh với tiên phong của cặp đôi Văn Tuyển và Long Vũ nhờ sự hỗ trợ từ các tiền vệ năng nổ Quang Vinh và Văn Bắc. Nhưng bàn thắng mở tỷ số vẫn lại đến từ một tình huống chuyển trạng thái rất nhanh khi bóng được phất dài từ tuyến dưới sang trái cho Văn Tuyển độc diễn thoát xuống sát biên ngang và ghi bàn góc hẹp vô cùng ngoạn mục.

Cũng như những trận đấu trước, U19 Sông Lam Nghệ An liên tục tạo sóng gió trước cầu môn đối phương, có cơ hội ăn bàn nhưng đều bỏ qua rất đáng tiếc. Rất hay và cũng rất may là sau khi bị gỡ hòa từ một tình huống cố định, U19 Sông Lam Nghệ An đã có thể định đoạt trận đấu từ pha xử lý cực hay của Quang Vinh để rồi giữ được kết quả cần thiết 2-1 cho cuộc đua ở phía trước.

Tình thế ở bảng C vòng chung kết U19-2023 đang nghiêng về lợi thế cho U19 Thanh Hóa và U19 Sông Lam Nghệ An, khi sau 2 trận cùng được 4 điểm nhưng Thanh Hóa tạm xếp trên do đạt hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (5/3 và 3/2). Ở trận đấu cuối, U19 Thanh Hóa chỉ gặp U19 Bình Dương đã bị loại sau 2 trận thua, trong khi đó U19 Sông Lam Nghệ An phải đối đầu với U19 Đồng Tháp với 1 trận thắng, 1 trận thua (hiệu số 3/4). Về lý thuyết, chỉ cần 1 trận hòa là U19 Sông Lam Nghệ An lọt vào tứ kết với ngôi nhì bảng, trong khi Thanh Hóa chắc chắn sẽ giành chiến thắng để giành ngôi nhất bảng. Nhưng thầy trò ông Văn Vinh có thể sẽ tìm kiếm một trận thắng để nuôi hy vọng giành ngôi đầu bảng, khi biết đâu Thanh Hóa không đạt được mục tiêu tưởng như dễ dàng?

Trong niềm vui thủ môn Văn Bình được lên U22 Việt Nam thì U19 Sông Lam Nghệ An đã phải liên tục thay thủ môn từ Hữu Hậu đến Xuân Sơn trong 2 trận đấu vừa qua. Đây là điểm bất lợi lớn khi càng vào sâu, nguy cơ bị khai thác từ vị trí này càng tăng lên và sự yên tâm cho đồng đội ở các tuyến trên càng bị giảm đi. Tương tự, U19 Sông Lam Nghệ An có thể yên tâm ở hàng thủ với bộ đôi Tiến Thắng - Nguyên Hoàng nhưng lại khá âu lo với sự thiếu ổn định ở 2 cánh nơi Mai Hoàng - Thanh Ngân án ngữ. Mai Hoàng vừa chơi không tốt và bị thay ra khi chưa hết hiệp 1 trận gặp Bình Dương là ví dụ cụ thể. Ở vòng loại, U19 Sông Lam Nghệ An để thủng lưới tới 8 bàn/8 trận, vòng chung kết đang để thủng lưới 2 bàn/2 trận, nghĩa là bình quân để thủng lưới 1 bàn/1 trận là một kết quả rất đáng lo và không thể nói hàng thủ đã tạo được sự yên tâm cần thiết dù nhiều lúc họ chơi trên cơ, dễ dàng bắt bài mọi đối thủ.

Tất nhiên, hàng tiền vệ chính là điểm sáng đáng nói nhất của U19 Sông Lam Nghệ An với sự cơ động mạnh mẽ, liên kết tốt, tạo áp lực lên mọi đối thủ. Sự kết hợp giữa Văn Bắc - Quang Vinh - Văn Quý và các đàn em Long Vũ, Trọng Tuấn đang tiếp sức dồi dào cho các họng súng Văn Quý, Văn Tuyển, Quốc Hòa hay Quang Lực…có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Điều U19 Sông Lam Nghệ An đang cần là một sát thủ thực sự có thể nhanh chóng kết liễu đối thủ, bởi gần như họ tấn công rất nhiều, chạy rất nhiều nhưng luôn thiếu một đường chuyền cuối thật tốt, thuận lợi hoặc thiếu một tay săn bàn bẩm sinh, cảm giác cầu môn nhanh nhạy kiểu đàn anh Công Vinh chẳng hạn?

Khi đã vào tới vòng chung kết, rõ ràng sẽ không có đối thủ yếu. U19 Sông Lam Nghệ An từng phải chịu hòa không tỷ số trước Đà Nẵng ở lượt về vòng loại, hòa có tỷ số 1-1 trước Thanh Hóa ở vòng bảng chung kết và chắc chắn ở phía trước sẽ gặp phải những đối thủ rắn mặt hơn, khó lường hơn. Lực lượng dồi dào, ý chí tăng lên từng ngày sẽ là thuận lợi cho cả đội bóng. Vấn đề là ban huấn luyện “đọc” tốt từng khoảnh khắc của mỗi trận đấu cam go, tạo niềm tin cho cầu thủ để họ phát huy tốt nhất năng lực sẵn có, không chỉ nhẹ nhàng vượt qua bảng đấu tử thần mà cái chính là để đi tới trận đấu cuối cùng?