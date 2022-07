U19 Việt Nam tập đá penalty chuẩn bị trận bán kết với Malaysia; Kết quả Man United 4-0 Liverpool: Hàng công bùng nổ

(Baonghean.vn) - Hiện nay Quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đang được triển khai lập, đang chuẩn bị trình thẩm định phê duyệt. Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII sẽ chất vấn Sở Xây dựng về công tác lập, quản lý quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Ngày 12/7, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Anh trai chị Q là anh Trần Văn C (48 tuổi) sau thời gian điều trị bệnh đã không qua khỏi, trước khi chết anh đang là người lao động của Công ty cổ phần xây dựng X đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chị Q hỏi: Trong trường hợp này công ty có trách nhiệm gì khi anh C chết? Và anh C có được hưởng trợ cấp gì không?