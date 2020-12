U21 SLNA - U21 Long An: Vòng bán kết vẫy gọi

Theo đánh giá của giới chuyên môn, U21 Long An là đội bóng yếu nhất bảng B, bảng đấu được xem là "tử thần" tại. Và những gì diễn ra ở lượt trận đầu tiên đã phần nào cho thấy được điều đó. Trong khi U21 SLNA và U21 Phố Hiến níu chân nhau với tỉ số 1 - 1 thì U21 Long An lại để thua dễ dàng với tỉ số 1 - 3 trước U21 Viettel.

Mặc dù cánh cửa vào vòng bán kết vẫn chưa khép lại, nhưng U21 Long An đã ở trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Muốn chắc chắn có được 1 trong 2 vị trí cao nhất của bảng B, đồng nghĩa với tấm vé đi tiếp, U21 Long An phải giành trọn vẹn 6 điểm ở 2 trận đấu còn lại. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn với đội bóng trẻ đến từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

U21 Long An đã phải nhận thất bại "tâm phục, khẩu phục" trước U21 Viettel. Ảnh tư liệu P.V

Qua màn so tài với U21 Viettel tại lượt trận ra quân, có thể nhận thấy, U21 Long An là đội bóng có chất lượng chuyên môn không thực sự cao, với đa phần là những gương mặt vô danh đang thi đấu ở hạng dưới của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, Cù Nguyễn Khánh và các đồng đội còn thể hiện sự non nớt về kinh nghiệm trận mạc.

Gần như suốt cả trận đấu với U21 Viettel, đội bóng của HLV Phan Văn Giàu (anh trai của cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em) chỉ biết "chịu trận" trước sự lấn lướt của đối thủ. Phải nhờ đến tài năng của thủ thành Trần Nhật Hà cùng sự giúp sức của vị thần may mắn, số bàn thua của U21 Long An mới chỉ dừng lại ở con số 3.

Không giống như U21 Long An, các học trò của HLV Đinh Văn Dũng đã ít nhiều chứng tỏ được mình là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất ở giải đấu năm nay. Sự hiện diện của những "sao mai" như Lê Thành Lâm, Hồ Khắc Lương, Mai Sỹ Hoàng, Đinh Xuân Tiến, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Việt...trong đội hình, giúpthi đấu có phần "trên chân" U21 Phố Hiến.