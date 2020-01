​U23 Thái Lan ra quân đại thắng, U23 Việt Nam đợi mưu cao của thầy Park

FIFA vừa ra quyết định xử phạt rất nặng với 2 đội tuyển Indonesia và Malaysia vì những vi phạm ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó Indonesia sẽ phải thi đấu 1 trận không có khán giả.

FIFA đã chính thức công bố quyết định phạt đội tuyển Indonesia 245 ngàn franc Thụy Sỹ (khoảng 5,8 tỷ đồng) và cấm thi đấu 1 trận không có khán giả.

Không đến nỗi bị treo sân như Indonesia, dẫu Malaysia cũng không đảm bảo an ninh ở cuộc tiếp đón Indonesia vào ngày 19/11. Trước đó họ đã bị FIFA cảnh cáo vì không đảm bảo an ninh trên khán đài sau trận thua 1-2 trước UAE, đồng thời do HLV trưởng Tan Cheng Hoe đã không dự họp báo sau trận thua Việt Nam, nên FIFA đã phạt ĐT Malaysia 50 ngàn franc Thụy Sỹ (khoảng 1,2 tỷ đồng).