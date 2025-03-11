U23 Việt Nam: Viktor Lê là Việt kiều duy nhất chắc suất U23 Việt Nam hướng tới Panda Cup 2025 với khoảng 26 cầu thủ; Viktor Lê là Việt kiều chắc suất, Vadim Nguyễn không được gọi, Trần Thành Trung chưa bảo đảm.

Trong nhóm 3 cầu thủ Việt kiều đã có quốc tịch Việt Nam, chỉ một cái tên gần như chắc suất góp mặt ở U23 Việt Nam: Viktor Lê. HLV Kim Sang Sik không triệu tập Vadim Nguyễn, còn trường hợp của Trần Thành Trung vẫn cần được đánh giá thêm về khả năng hòa nhập và thể lực trước khi chốt danh sách dự Panda Cup 2025.

Panda Cup 2025 và kế hoạch nhân sự của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam sẽ tập huấn và thi đấu liên tục trong tháng 11-12/2025. Ở đợt tập huấn thứ 4/2025, từ ngày 10 đến 19/11/2025, đội tham dự Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc, đối đầu các đối thủ U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc. Danh sách triệu tập dự kiến khoảng 26 cầu thủ.

Vadim Nguyễn không được triệu tập ở đợt hội quân này

Quyết định với nhóm cầu thủ Việt kiều

Theo thông tin đã được đưa, HLV Kim Sang Sik không triệu tập Vadim Nguyễn dù cầu thủ này có giai đoạn thể hiện tích cực trong màu áo SHB Đà Nẵng. Hai cầu thủ Việt kiều dự kiến góp mặt là Viktor Lê và Trần Thành Trung.

Tuy vậy, trường hợp của Trần Thành Trung chưa được đảm bảo. Chấn thương gần đây của anh không quá nặng và cầu thủ này đã trở lại đá chính ở 2 vòng gần nhất, nhưng tiêu chí hòa nhập với lối chơi U23 Việt Nam và trạng thái thể lực vẫn cần được kiểm chứng trong những buổi tập và trận đấu tới.

Cạnh tranh ở tuyến giữa

Vị trí của Trần Thành Trung sẽ đối mặt sự cạnh tranh lớn. Những cái tên như Xuân Bắc, Khuất Văn Khang nhiều khả năng trở lại U23 Việt Nam khi không lên tập trung cùng ĐTQG đợt này. Bên cạnh đó, tuyến giữa còn có Văn Trường và Công Phương, những cầu thủ được đánh giá cao, khiến khu vực trung tuyến càng thêm chật chội.

Viktor Lê: suất chắc chắn, nhưng ghế đá chính chưa đảm bảo

Trong nhóm Việt kiều, Viktor Lê là cái tên duy nhất có thể coi là chắc suất cho đợt tập trung lần này. Cầu thủ Việt kiều Nga đang là trụ cột của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, có kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại V-League và thường xuyên góp mặt ở U23 Việt Nam.

Dù vậy, ngay cả khi lên tuyển, suất đá chính của Viktor Lê không được đảm bảo. Đội hình sẽ phụ thuộc vào đánh giá chuyên môn của ban huấn luyện trong bối cảnh U23 Việt Nam có nhiều phương án nhân sự cho giải đấu tại Trung Quốc.

Viktor Lê là cái tên Việt kiều duy nhất chắc suất tại U23 Việt Nam

Lộ trình tập huấn hướng tới SEA Games 33

Ngay sau Panda Cup 2025, U23 Việt Nam bước vào đợt tập huấn thứ 5/2025 từ ngày 23/11 đến 19/12/2025. Đây được xem là giai đoạn tổng duyệt trước thềm SEA Games 33.

Đội sẽ tập huấn tại Vũng Tàu từ 23 đến 29/11, sau đó di chuyển tới TP. Hồ Chí Minh và lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12 để tham dự Đại hội. Lịch trình liên tục đặt ra yêu cầu cao về nhân sự, từ việc sàng lọc lực lượng cho Panda Cup đến duy trì trạng thái thi đấu nhằm chuẩn bị cho đấu trường khu vực.

Bức tranh lựa chọn nhân sự

Từ các quyết định hiện tại, nhóm Việt kiều của U23 Việt Nam đang định hình rõ: Viktor Lê gần như chắc suất, Vadim Nguyễn không góp mặt, còn Trần Thành Trung cần thêm thời gian để khẳng định. Trong bối cảnh tuyến giữa hội tụ nhiều gương mặt đáng chú ý, ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi hiệu quả hòa nhập và thể lực của từng cầu thủ trước khi chốt biên chế cho chặng đường tiếp theo.