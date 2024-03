UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số đối với Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, Tạp chí Sông Lam

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của các cơ quan báo chí tỉnh.

Lãnh đạo Báo Nghệ An giới thiệu với đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam các nội dung của Báo Nghệ An được đăng tải trên các nền tảng số. Ảnh: Thành Duy

Chuyển đổi số báo chí nhằm xây dựng các cơ quan báo chí của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh Nghệ An nói riêng.

Đồng thời, đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội; đổi mới trải nghiệm của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2025: Phấn đấu 100% cơ quan báo chí của tỉnh đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước); phấn đấu 2/3 cơ quan báo chí của tỉnh (Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An) hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ; phát triển cơ quan truyền thông đa phương tiện của địa phương.

Các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu; trong đó, 2/3 cơ quan báo chí của tỉnh tăng doanh thu tối thiểu 20% (Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An).

100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí. 100% cơ quan báo chí điện tử tỉnh có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.

100% người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận ít nhất một loại hình báo chí của cơ quan báo chí của tỉnh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Hàng năm, các cơ quan báo chí của tỉnh tăng 20% số lượng tin, bài mới phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ quốc, thông tin thiết yếu.

Mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí của tỉnh sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

100% cơ quan báo chí của tỉnh hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số.

Bức tranh chuyển đổi số báo chí 2023. Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông

Để thực hiện được các mục tiêu trên, UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền; phát triển các sản phẩm báo chí số; ứng dụng nền tảng số cho các cơ quan báo chí của tỉnh; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước hoạt động báo chí; tăng cường hợp tác, học tập kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố có nền báo chí số phát triển mạnh.

Kinh phí thực hiện sẽ do ngân sách nhà nước bố trí theo phân cấp để thực hiện các nhiệm vụ do các cơ quan quản lý nhà nước thuộc tỉnh chủ trì và kinh phí lồng ghép thực hiện từ các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan; các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chủ quản báo chí trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh giao, đề nghị tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Năm 2023, theo công bố kết quả đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023 do Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện, Báo Nghệ An lọt tốp 2 cơ quan báo chí dẫn đầu khối báo chí địa phương.

Sau khi thực hiện quy hoạch, Nghệ An hiện có 3 cơ quan báo chí của tỉnh gồm: Báo Nghệ An, Đài PT - TH Nghệ An, Tạp chí Sông Lam. UBND tỉnh đề nghị 3 cơ quan báo chí trên căn cứ kế hoạch của tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan báo chí; tổ chức thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao; báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có) liên quan đến các nội dung: Thực hiện đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước); hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ; phát triển cơ quan truyền thông đa phương tiện của địa phương; sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét tham mưu, đề xuất cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với các cơ quan báo chí tỉnh.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam thăm, làm việc tại Báo Nghệ An vào tháng 10/2023. Ảnh: Thành Duy

Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo 8 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của các cơ quan báo chí Nghệ An gồm:

Đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số các cơ quan báo chí của địa phương nhằm xác định được cơ quan báo chí đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số; từ đó có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.

Tổ chức đào tạo kỹ năng chuyển đổi số báo chí để lãnh đạo, cán bộ của các cơ quan báo chí được đào tạo, áp dụng các kỹ năng vào quá trình chuyển đổi số của cơ quan báo chí.

Tổ chức đào tạo an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan báo chí.

Nghiên cứu, xem xét triển khai mở rộng việc sử dụng Reputa theo dõi thông tin báo điện tử, mạng xã hội.

Đề xuất Cục Báo chí cho phép Nghệ An tham gia triển khai thử nghiệm nền tảng công nghệ số để giám sát và báo cáo vi phạm bản quyền báo chí trên môi trường số (nhằm bảo vệ quyền lợi của các cơ quan báo chí chuyển đổi số).

Phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm đối với các địa phương có nền báo chỉ số phát triển mạnh.

Nghiên cứu, xem xét triển khai đầu tư Hệ thống lưu chiểu điện tử.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí cho các đối tượng lãnh đạo/hoặc quy hoạch lãnh đạo cơ quan báo chí, trong đó có nội dung về chuyển đổi số báo chí.