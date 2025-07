Pháp luật UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động xe điện 4 bánh trên địa bàn phường Cửa Lò Yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An là giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động xe điện 4 bánh trên địa bàn phường Cửa Lò phải đảm bảo quy định tại Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

Ngày 3/7/2025, UBND tỉnh có Văn bản số 6403/UBND-CN về việc "đề xuất một số nội dung liên quan đến hoạt động của xe 4 bánh có gắn động cơ trên địa bàn phường Cửa Lò và vùng phụ cận" gửi Sở Xây dựng, Công an tỉnh và UBND phường Cửa Lò.

Tuyến đường Bình Minh, phường Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

Toàn văn của Văn bản số 6403/UBND-CN như sau:

“Xét Văn bản số 191/BC-UBND ngày 30/6/2025 của UBND thành phố Vinh về việc báo cáo công tác quản lý hoạt động xe 4 bánh chạy bằng động cơ chở khách trên địa bàn thành phố Vinh (gửi kèm theo),

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền có ý kiến như sau:

Xe điện 4 bánh vận tải hành khách trên địa bàn phường Cửa Lò. Ảnh: Nhật Lân

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND phường Cửa Lò nghiên cứu để xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu đề xuất, trong đó, xác định cụ thể vai trò, tính cần thiết của hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ, đặc thù tình hình giao thông và ảnh hưởng đối với hoạt động du lịch địa phương, tham khảo cách làm của các tỉnh tương tự (như Thanh Hóa, Quảng Nam,...) để có giải pháp tháo gỡ vướng mắc vừa đảm bảo quy định tại Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2025 của Chính phủ và phù hợp thực tiễn triển khai tại các địa phương”.

Về nội dung Văn bản số 191/BC-UBND ngày 30/6/2025 của UBND TP. Vinh (thời điểm 1 ngày trước khi kết thúc hoạt động), đã được Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An chuyển tải ngày 2/7/2025 tại bài viết trên baonghean.vn “Đề xuất mới nhất nghiên cứu cơ chế đặc thù để xe điện 4 bánh được phục vụ khách du lịch tại phường Cửa Lò”.

Theo đó, qua Văn bản số 191/BC-UBND ngày 30/6/2025, UBND TP. Vinh đã báo cáo toàn diện về công tác quản lý, nhấn mạnh những lợi ích cũng như tầm quan trọng của loại hình xe điện 4 bánh trong phục vụ du lịch tại phường Cửa Lò.

Về khó khăn, vướng mắc, theo văn bản nói trên, hiện nay, hoạt động xe điện 4 bánh chở khách du lịch đã kết thúc thí điểm; từ ngày 1/1/2025, việc kinh doanh vận tải hành khách bằng xe điện 4 bánh có gắn động cơ được thực hiện theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường và Luật Đường bộ , Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 và Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ. Tại Khoản 2, Điều 24, thuộc Nghị định 165/2024/NĐ-CP quy định “Từ ngày 15 tháng 02 năm 2025: Đối với xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, chi tổ chức hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/h, áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông”.

Trong khi đó, trên các tuyến đường quy định xe 4 bánh có gắn động cơ được lưu thông giới hạn trên địa bàn thị xã Cửa Lò (cũ) đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, có thiết kế vận tốc tối đa các phương tiện cơ giới được lưu thông nhỏ nhất là 50 km/h, không có tuyến đường nào có tốc độ khai thác tối đa là 30 km/h đối với tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông.

Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 30/6/2025 của UBND TP. Vinh (cũ). Ảnh: Nhật Lân

Do có vướng mắc, nên từ ngày 9/5/2025, UBND TP. Vinh (cũ) đã lập Tổ công tác liên ngành tổ chức kiểm tra hiện trường để tham mưu giải quyết (gồm đại diện của Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tham gia).

Trên cơ sở đề xuất của Tổ công tác, UBND TP. Vinh (cũ) đã hướng dẫn các hiệp hội, chi hội xe điện thành lập Hợp tác xã lữ hành du lịch Cửa Lò với sự tham gia của 278 chủ xe điện làm thành viên. Đồng thời, hướng dẫn Hợp tác xã hoàn thành các thủ tục pháp lý để đủ điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải. Đã khảo sát khoanh vùng, bố trí các điểm đậu xe 4 bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải hành khách kết hợp với các bãi đậu xe miễn phí trên khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh hiện có. Đồng thời, nghiên cứu kẻ vạch, dừng, đậu xe trên các tuyến đường có bề rộng từ 30m trở lên.

Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động của xe 4 bánh có gắn động cơ chở khách du lịch có thể hoạt động trên địa bàn Cửa Lò và vùng phụ cận, UBND TP. Vinh (cũ) đã có đề xuất UBND tỉnh xem xét một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách như sau:

Xe điện 4 bánh vận chuyển khách du lịch trên đường Bình Minh, phường Cửa Lò. Ảnh: Nhật Lân

1. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tạo điều kiện hướng dẫn và hỗ trợ về hồ sơ, thủ tục hành chính để Hợp tác xã lữ hành du lịch Cửa Lò có đủ điều kiện kinh doanh xe 4 bánh có gắn động cơ chở khách du lịch. Đồng thời, yêu cầu Hợp tác xã lữ hành du lịch Cửa Lò chủ động điều tiết số lượng xe sao cho phù hợp với thực tế, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, đảm bảo về cơ sở hạ tầng của phường Cửa Lò.

2. Nghiên cứu có cơ chế đặc thù, riêng biệt để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ phục vụ khách du lịch trên địa bàn phường Cửa Lò.

3. Đề nghị chính quyền UBND phường Cửa Lò chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất các giải pháp, cơ chế để có phương án tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ phục vụ khách du lịch.