UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi đe dọa, ngăn cấm học sinh đến trường

(Baonghean.vn) - Kể từ khi xung đột nổ ra, cả Nga và Mỹ đều đã nâng cao tham vọng của mình lên đáng kể, cả hai hiện đều cam kết chiến thắng trong cuộc chiến, và đạt được những mục tiêu chính trị đáng gờm. Do đó, mỗi bên đều có những động lực mạnh mẽ để tìm cách chiếm ưu thế, và quan trọng hơn là tránh thua cuộc. Trên thực tế, điều này có nghĩa là, Mỹ sẽ tham gia cuộc xung đột, nếu họ muốn giành chiến thắng, trong khi đó Nga cũng sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân.

(Baonghean.vn) - Thực hiện Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 7/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC đối với loại hình cơ sở karaoke, vũ trường, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra, phúc tra đối với các cơ sở có tồn tại, vi phạm.