Pháp luật UBND tỉnh Nghệ An đôn đốc rà soát, báo cáo về các dự án ngoài ngân sách dở dang, chậm tiến độ UBND tỉnh đã không ít lần chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng UBND các xã, phường trên địa bàn rà soát, tổng hợp, báo cáo các dự án ngoài ngân sách còn dở dang, chậm tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa hoàn thành.

UBND tỉnh có Văn bản số 1773/UBND-CN ngày 4/8/2025, "Về việc phát huy hiệu quả sử dụng đất các dự án đầu tư ngoài ngân sách” gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các xã, phường.

Văn bản trên có nội dung cụ thể như sau:

“Liên quan đến nội dung phát huy hiệu quả sử dụng đất các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã có Công văn số 6201/UBND-CN ngày 29/6/2025 giao các sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện.

Khu đất thực hiện Dự án chia lô đất ở của Công ty TNHH Samurai tại xã Đông Lộc là một trong những dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ đã được Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An phản ánh trong thời gian gần đây. Ảnh: Võ Hải

Xét báo cáo của Sở Tài chính tại Công văn số 4474/STC-TC&PTDN ngày 22/7/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh có ý kiến như sau:

1. Giao các sở, ngành, UBND các xã, phường, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6201/UBND-CN ngày 29/6/2025 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tránh lãng phí đất đai, phát huy hiệu quả sử dụng đất đối với các dự án đầu tư.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, chủ động phối hợp và đôn đốc cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo các dự án còn dở dang, chậm tiến độ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/8/2025”.

Khu đất phía Nam sông Vinh từng được quy hoạch thực hiện dự án khu đô thị nhưng nhiều năm chậm tiến độ, dẫn đến bị UBND tỉnh ban hành quyết định hủy bỏ quy hoạch. Ảnh: Thành Cường

Là cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, đôn đốc cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo các dự án còn dở dang, chậm tiến độ, vào ngày 5/8/2025, Sở Tài chính có Văn bản số 4883/STC-TC&PTDN “Về việc rà soát dự án chậm tiến độ, không triển khai trên địa bàn ngoài KKT Đông Nam và các khu công nghiệp” gửi UBND các xã trên địa bàn tỉnh.

Tại đây Sở Tài chính thông tin, từ ngày 15/4/2025 đã có Văn bản số 1683/STC- TC&PTDN đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát, báo cáo các dự án có dấu hiệu chậm tiến độ ngoài Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp. Sau đó, Sở Tài chính đã tiếp tục có các Văn bản số 2251/STC-TC&PTDN ngày 07/5/2025 và Văn bản số 4009/STC-TC&PTDN ngày 04/7/2025 để đôn đốc thực hiện.

Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu là một dự án chậm tiến độ nhiều năm tại phường Cửa Lò. Ảnh: Võ Hải

Đồng thời, Sở Tài chính thông báo: “Đến thời điểm hiện nay, còn một số địa phương chưa có báo cáo gửi về Sở Tài chính”. Qua đó, đề nghị: “UBND các xã khẩn trương rà soát, có báo cáo các nội dung đã được đề nghị tại Văn bản 1683/STC-TC&PTDN ngày 15/4/2025 của Sở Tài chính”.

Theo bản danh sách Sở Tài chính đính kèm Văn bản số 4883/STC-TC&PTDN, tính đến ngày 5/8/2025, còn 50 xã chưa có báo cáo về dự án chậm tiến độ. Những xã này thuộc các huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Kỳ Sơn, Nghi Lộc, Quỳ Châu, Quỳ Hợp và Tân Kỳ (cũ).