UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu không thu lệ phí cấp đổi giấy tờ của người dân khi sáp nhập cấp xã, cấp huyện

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025, UBND tỉnh đã chốt thời gian hoàn thành công bố việc thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới trước ngày 25/12/2024.

UBND tỉnh yêu cầu, việc sắp xếp đơn vị hành chính cần duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp, không làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới; đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả.

UBND đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới chỉ đạo, phối hợp với Công an các cấp, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ cho người dân ngay tại địa phương, không thu lệ phí khi cấp đổi giấy tờ.

Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2024. Đối với cấp huyện, Nghệ An tiến hành nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị xã Cửa Lò và 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong (huyện Nghi Lộc) vào thành phố Vinh. Sau khi sắp xếp, thành phố Vinh có diện tích tự nhiên là 166,22 km2 và quy mô dân số là 580.669 người. Đối với cấp xã thực hiện sắp xếp đối với 92 đơn vị (gồm 65/89 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp, 27 đơn vị liền kề có liên quan); 4 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp; không thực hiện sắp xếp đối với 24/89 đơn vị do có yếu tố đặc thù. Sau sắp xếp, Nghệ An giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện, từ 21 xuống còn 20 đơn vị và giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã, từ 460 xuống còn 412 đơn vị.