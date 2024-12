Pháp luật UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu kiểm tra thi công các dự án, đảm bảo lưu thông thuận lợi trên các tuyến phố thành Vinh UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng, UBND thành phố Vinh tập trung thực hiện các nội dung kiểm tra thi công các dự án, đảm bảo an toàn giao thông và lưu thông thuận lợi các tuyến phố trên địa bàn thành phố Vinh.

Một số hàng quán đóng cửa khi nâng cấp đường An Dương Vương dịp cuối năm. Ảnh: tư liệu Q.A

“Một số tuyến đường đang được nâng cấp, mở rộng chỉnh trang trên địa bàn thành phố Vinh thực hiện kéo dài vào thời điểm cuối năm và thi công nhiều đoạn không đảm bảo mỹ quan đô thị, người dân lo lắng có khả năng không thể hoàn thành trước Tết Nguyên đán, ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán, giao thông đi lại, vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông...”. Đó là những ý kiến tổng hợp dư luận phản ánh tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 23/12/2024. Để khắc phục tình trạng nêu trên, đảm bảo nhu cầu đi lại, sinh hoạt của Nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết, ngày 26/12/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh có Công văn số: 11634/UBND-CN Về việc kiểm tra thi công các dự án, đảm bảo an toàn giao thông và lưu thông thuận lợi các tuyến phố trên địa bàn thành phố Vinh.

Công văn yêu cầu Sở Xây dựng, UBND thành phố Vinh tập trung thực hiện các nội dung sau:

Nâng cấp hệ thống thoát nước đường Phong Định Cảng. Ảnh tư liệu: Q.A

UBND thành phố Vinh:

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 2887-CV/TU ngày 23/8/2024, của UBND tỉnh tại Văn bản số 8072/UBND-CN ngày 19/9/2024: Tăng cường kiểm tra, rà soát, tập trung chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu có phương án tổ chức thi công phù hợp, tăng ca kíp để thực hiện nhanh, gọn, dứt điểm từng hạng mục các dự án chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật, giao thông trên địa bàn đảm bảo giao thông an toàn, thuận lợi và thông suốt.

Đối với các công trình dở dang phải tính toán điểm dừng kỹ thuật, có phương án sắp xếp gọn gàng hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; dừng thi công trong khoảng thời gian 10 ngày trước thời điểm Tết Âm lịch để không ảnh hưởng đến đi lại, sinh hoạt của người dân.

Đường Lê Hồng Phong được mở rộng, sạch đẹp hơn sau khi nâng cấp. Ảnh: tư liệu Quang An

Sở Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND thành phố Vinh kiểm tra tiến độ, chất lượng, biện pháp thi công so với hồ sơ dự thầu; phương án đảm bảo an toàn giao thông, nhất là tại các nút giao.

Kiểm tra đánh giá phương án kỹ thuật để đảm bảo an toàn thuận lợi khi khai thác đối với bó vỉa và vỉa hè một số tuyến phố đã và đang thi công (tránh việc vừa thi công xong doanh nghiệp và người dân phải cải tạo vừa lãng phí, vừa mất mỹ quan), từ đó yêu cầu nghiên cứu phương án thiết kế mẫu đồng bộ áp dụng cho các tuyến phố; đánh giá kỹ hiện trạng, phương án thoát nước nước thải, thu gom rác thải để đảm bảo khai thác an toàn, thuận lợi, vệ sinh môi trường theo đúng quy định.