Thời sự UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 137 của Quốc hội đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 271-KH/TU ngày 22/8/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Khu vực trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An ký ban hành giao các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, quán triệt, chủ động triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 271-KH/TU đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ thời gian theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 271-KH/TU; chịu trách nhiệm khâu nối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết 137/2024/QH15 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An của Quốc hội, gồm 8 điều, quy định bổ sung thí điểm 4 nhóm lĩnh vực với tổng số 14 chính sách, bao gồm: Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước (4 chính sách); Quản lý đầu tư (6 chính sách); Quản lý đô thị, tài nguyên rừng (2 chính sách); Tổ chức bộ máy và biên chế (2 chính sách). Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, thời gian thực hiện trong 5 năm.

Trong 14 cơ chế, chính sách tại Nghị quyết 137/2024/QH15 có 2 chính sách tương tự hoàn toàn đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại các địa phương khác; 8 chính sách tương tự đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại các địa phương khác, có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tiễn tỉnh Nghệ An hoặc tương tự dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi và 4 chính sách đề xuất mới phù hợp thực tiễn phát triển của tỉnh.

Các cơ chế, chính sách này được nhìn nhận là bước đột phá, tạo điều kiện hơn nữa cho Nghệ An khơi thông nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, tạo đà phát triển; đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, tăng trách nhiệm của chính quyền tỉnh Nghệ An.

Ngày 22/8/2024, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã ký ban hành Kế hoạch số 271-KH/TU thực hiện Nghị quyết 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An với 2 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 137/2024/QH15 và số 271-KH/TU; chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết trên địa bàn tỉnh.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm của HĐND tỉnh quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị quyết số 137/2024/QH15 và Kế hoạch này; giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng thời giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 271-KH/TU; phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức triển khai thực hiện từng nhiệm vụ, nội dung công việc đề ra trong Kế hoạch; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, địa phương, đơn vị. Các nội dung cụ thể hóa, công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết phải bảo đảm việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội ngay sau khi có hiệu lực.

UBND tỉnh cũng cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; nghiên cứu, rút ngắn thời gian xử lý các vấn đề chưa phân cấp, phân quyền cho tỉnh; đề xuất, trình Chính phủ ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp để giải quyết những bất cập phát sinh trong thực tiễn quản lý, phát triển tỉnh Nghệ An.