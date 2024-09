Thời sự Ông Thái Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An Chiều 6/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Dự Lễ công bố có đồng chí Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Thái Minh Tuấn. Ảnh: Phan Quỳnh

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 4/9/2024 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Thái Minh Tuấn – Phó trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Thái Minh Tuấn. Ảnh: Phan Quỳnh

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đánh giá: Đồng chí Thái Minh Tuấn là cán bộ được đào tạo bài bản, chuyên sâu (tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý đất đai; Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai), có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau với thời gian công tác gần 28 năm. Với nỗ lực của bản thân và quá trình cống hiến có nhiều thành tích xuất sắc, đồng chí Thái Minh Tuấn đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tin tưởng, giao trọng trách ở cương vị mới - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh trong tham mưu, phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng như hệ thống chính trị của tỉnh nhằm đảm bảo thông suốt, hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị đồng chí Thái Minh Tuấn làm tốt vai trò của Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Cùng với việc nắm vững quy định pháp luật, đồng chí cần nắm chắc và thực hiện đúng quy chế, quy trình làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Đồng thời, cùng với tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo sự phối hợp thông suốt với các bộ, ngành Trung ương, sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo lập được lề lối, phương pháp, đạo đức công vụ trong nội bộ cơ quan Văn phòng.

Ở cương vị công tác mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đồng chí Thái Minh Tuấn phát huy kinh nghiệm trong thời gian 16 năm làm việc ở công tác tiếp dân để tiếp tục tham mưu tốt cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người dân vừa đúng lý, vừa có tình.

Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Thái Minh Tuấn. Ảnh: Phan Quỳnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cũng đề nghị tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh sớm thống nhất và phân công nhiệm vụ cụ thể để đồng chí tân Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp cận ngay công việc, phát huy năng lực, sở trường và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cộng sự, xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết, thống nhất. Tăng cường công tác khâu nối, phối hợp với các sở, ngành, địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc, góp phần cùng với cả tỉnh thực hiện hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tân Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phan Quỳnh

Ban Tiếp công dân tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Thái Minh Tuấn. Ảnh: Phan Quỳnh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn cho biết, sẽ luôn nỗ lực, tích cực học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo đi trước, phát huy hết trí tuệ, khả năng của mình để cùng với các đồng chí trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.