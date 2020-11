UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung giá đất KCN trong Khu Kinh tế Đông Nam

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và thông qua các dự thảo, gồm: Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật đất đai; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về các giải pháp xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.