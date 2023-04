Ukraine nói Nga đang tập trung lực lượng tấn công thành phố Bakhmut

(Baonghean.vn)- Viện KSND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Pháp lệnh số 03/2022 ngày 13/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về “Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân”.

(Baonghean.vn) - Giá mía ổn định ở mức cao, trong khi giá phân bón “giảm nhiệt”… là điều kiện thuận lợi để người nông dân Nghệ An "bám" cây mía nguyên liệu. Nhiều gia đình thuê thêm diện tích đất để trồng mía nguyên liệu, đầu tư theo hướng thâm canh tăng năng suất.

(Baonghean.vn) - Giành chiến thắng 2-1 trước U19 Bình Dương ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết U19 Quốc gia 2023, U19 Sông Lam Nghệ An có được 4 điểm và tạm xếp thứ 2 tại bảng C. Với kết quả này đội bóng xứ Nghệ sẽ có cơ hội lớn để ghi tên mình vào bán kết.