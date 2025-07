Kinh tế Ứng phó bão số 3, nhiều địa phương của Nghệ An khẩn trương trục vớt bèo tây, đảm bảo tiêu úng kịp thời Trước nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An đang khẩn trương trục vớt bèo tây tại các tuyến sông, kênh mương nhằm kịp thời tiêu úng.

Máy xúc được lắp đặt trên xà lan nhằm hỗ trợ việc thu gom bèo tây tại khu vực sông Vũ Giang (xã Vân Tụ). Ảnh: Văn Trường

Trước nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An đang khẩn trương trục vớt bèo tây tại các tuyến sông, kênh mương nhằm kịp thời tiêu úng, bảo vệ an toàn cho khu dân cư và lúa hè thu.

Tại xã Vân Tụ, sông Vũ Giang vốn là tuyến tiêu thoát nước chính cho khu vực đã bị lớp bèo tây dày đặc phủ kín mặt sông, kéo dài hàng cây số, khiến dòng chảy bị ứ đọng nghiêm trọng. Trong những ngày qua, địa phương đã huy động tối đa máy móc, phương tiện để trục vớt bèo tây.

Các lực lượng xã Quan Thành tiến hành trục vớt bèo tây trên tuyến kênh Trung Long, xã Quan Thành. Ảnh: Văn Trường

Theo ông Nguyễn Văn Thuận – Chủ tịch UBND xã Vân Tụ, sông Vũ Giang không chỉ đảm nhiệm chức năng tiêu úng cho hàng ngàn hộ dân mà còn là tuyến thoát lũ chủ lực cho hơn 500 ha lúa hè thu. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết thuận lợi, chỉ trong thời gian ngắn, bèo tây phát triển ồ ạt, phủ kín hơn 3 km dòng chảy, gây cản trở nghiêm trọng việc tiêu thoát nước.

Trước thực trạng đó, xã đã huy động các xà lan lớn, lắp đặt máy xúc trên mặt xà lan để thực hiện công tác trục vớt bèo. Do khối lượng bèo lớn, công việc được tiến hành liên tục, phối hợp với các máy để vừa trục vớt, vừa gom bèo đẩy về cuối tràn trước khi đưa lên bờ vận chuyển đi nơi khác. Đến thời điểm hiện tại, khối lượng bèo được trục vớt đạt hơn 60%, dự kiến cần thêm 2 ngày nữa mới hoàn tất, kịp thời ứng phó với đợt mưa lớn do ảnh hưởng bão số 3.

Một số vị trí tại kênh Trung Long phải sử dụng máy để trục vớt bèo tây. Ảnh: Văn Trường

Không chỉ riêng Vân Tụ, tại xã Quan Thành, tình hình cũng đang rất khẩn trương. Tuyến kênh Trung Long – nơi tiêu úng cho trên 400 ha lúa và các khu dân cư – cũng đang bị bèo tây phủ kín hơn 1.000 m.

Bà Đặng Thị Dung – Chủ tịch UBND xã Quan Thành cho biết, từ ngày 19/7, địa phương đã huy động hàng trăm lao động cùng máy móc tham gia trục vớt. Hiện tiến độ đã đạt trên 50%, dự kiến hết ngày 21/7 sẽ hoàn thành kịp tiêu úng nếu bão số 3 gây mưa lớn. Đợt này xã tiếp tục triển khai nạo vét thêm các tuyến kênh bị bèo phủ kín để đảm bảo tiêu úng toàn diện như tuyến kênh Đồng Cháng đoạn từ cầu Bắc Thành xuống xóm Hoa Thám, kênh tiêu Nam Long đoạn công Bảy Cửa sông Đào - đến xóm Hoa Thám.

Công nhân trục vớt bèo tây tại công tiêu Bara Nghi Quang. Ảnh: Văn Trường



Ngoài ra, tại các cống tiêu trọng điểm như Bara Nghi Quang, cống tiêu Diễn Thành, cống Diễn Thủy cũng đang được khẩn trương trục vớt bèo tây để thông dòng chảy, giảm nguy cơ ngập úng khi mưa bão xảy ra.