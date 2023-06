Ươm mầm tài năng bóng đá xứ Nghệ

Đồng hành tạo nên sự thành công của các mùa giải, Ban Tổ chức và các thành viên, cầu thủ tham gia luôn ghi nhớ, tri ân những đóng góp về tinh thần và vật chất của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tin tưởng, ủng hộ ngay từ những ngày đầu tiên trong việc xã hội hóa kinh phí tổ chức giải. Đáng quý hơn, dù có những lúc các hoạt động của các tổ chức và cá nhân còn gặp không ít khó khăn, thách thức… như hiện nay, thì giải đấu dành cho các em vẫn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp rất trách nhiệm để tạo điều kiện tốt nhất có thể cho sự thành công của mùa giải.

Ban Tổ chức hết sức ghi nhận sự đồng hành với trách nhiệm cao của nhà tài trợ chính: Tập đoàn TH – Ngân hàng TMCP Bắc Á; Các nhà tài trợ Vàng: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển TTG, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) – chi nhánh Nghệ An; Các nhà tài trợ Bạc: Tập đoàn Ecopark, Công ty CP Vật tư Nông nghiệp, Công ty CP Cấp nước Nghệ An, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Nam Nghệ An; các nhà tài trợ khác: Công ty CP ToSu Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – Chi nhánh Nghệ An, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, Công ty CP Nông thủy sản Nghệ An, Công ty Xăng dầu Nghệ An, Cảng Nghệ Tĩnh, Xi măng Vicem Hoàng Mai, Golden City, Vietcombank Nghệ An, Bảo Việt nhân thọ Bắc Nghệ An, Bưu điện tỉnh Nghệ An,…