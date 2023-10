Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên

(Baonghean.vn) -Ngày 2/10, được sự ủy quyền của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc bổ nhiệm ông Đặng Thành Vinh – Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An.