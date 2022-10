Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An và Hội Chữ thập đỏ tiếp nhận, trao hàng hóa đến người dân vùng lũ lụt

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành đã tổ chức tiếp nhận, phối hợp với chính quyền địa phương trao quà, hàng hóa cho nhân dân bị ảnh hưởng do lũ lụt tại 2 huyện Kỳ Sơn và Yên Thành.

* Theo số liệu nhanh từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, tính đến 12h ngày 5/10, có 5.379 tập thể, cá nhân đăng ký, ủng hộ cứu trợ qua Quỹ Cứu trợ cấp tỉnh với kinh phí 6,89 tỷ đồng (đã tiếp nhận số kinh phí 6,17 tỷ đồng, trong đó tỉnh Quảng Bình ủng hộ 500 triệu đồng). Hiện một số địa phương đang dự kiến đăng ký ủng hộ như thành phố Hà Nội 3 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh 2 tỷ đồng.

Từ ngày 2/10 đến nay, Ủy MTTQ tỉnh đã thực hiện phân bổ 34,6 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân các địa phương khắc phục thiên tai.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kết nối, hướng dẫn một số nhà tài trợ đi trực tiếp hỗ trợ, cứu trợ bà con vùng bị thiệt hại bởi thiên tai tại các huyện: Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nghi Lộc với 300 suất quà, 3 tấn gạo và 55 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá trên 160 triệu đồng.

* Sáng 5/10, tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ huyện Kỳ Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp với đoàn từ thiện Liên Tâm Hội TP. Hồ Chí Minh trao 70 suất quà bằng tiền mặt cho người dân bị thiệt hại do thiên tai với tổng trị giá gần 180 triệu đồng; đồng thời trao 100 triệu đồng tiền mặt cho huyện Kỳ Sơn. Tổng số tiền hỗ trợ dịp này là 280 triệu đồng, trong đó nguồn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An là 100 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao 100 bình lọc nước cho người dân ngập lũ huyện Yên Thành với tổng trị giá 110 triệu đồng.