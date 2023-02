V-League 2023: Kịch hay ngay từ khởi đầu

(Baonghean.vn) - Vòng 2 V-League kết thúc với chiến thắng thuyết phục, nặng cân của đội đương kim vô địch Hà Nội FC trước đội bóng ứng viên thượng hạng Công an Hà Nội (2-0, đều do công của Văn Quyết).

Đây không chỉ là một trận đấu derby Thủ đô hay nhất vòng đấu mà có thể cả giải đấu như nhiều người đã biết và hy vọng. Cùng với nhiều cặp đấu đem lại kết quả bất ngờ khác, có thể nói ngay từ đầu mùa giải, V-League 2023 đang khởi đi như “trong mơ” với rất nhiều điều đáng nói, đáng quan tâm hiện nay.

Trước hết, hai đội bóng bị “nhận diện” đầu tiên là Khánh Hòa mới trở lại V-League và Thành phố Hồ Chí Minh vốn lận đận mùa trước với 2 trận thua mở đầu, cho thấy thực lực yếu, đầu tư yếu và dù có tham vọng hay không cũng sẽ rất khó khăn trong chặng đua tới. SHB Đà Nẵng để thua sân nhà trận thứ 2 cũng bắt đầu được “báo động” về cuộc chạy trối chết để tránh lọt tốp nguy cơ.

Trong khi đó dù Thép Xanh Nam Định thắng cả 2 trận mở màn đều với tỷ số sít sao 1-0 nhanh chóng đưa họ lên ngôi đầu bảng, nhưng liệu có giữ được ngôi hay không lại là điều không thể khẳng định. Ông Vũ Hồng Việt từng dám mơ đưa đội bóng thành Nam lên ngôi vô địch, vào giải có ngay 2 trận thắng làm vốn nhưng bắt đầu hiểu mọi việc không hề dễ dàng, thậm chí có thể bị “lật ngược” tình thế bất cứ lúc nào.

Những đội bóng khởi đi không như ý nhưng ngay lập tức vào hàng ngay ngắn, hành quân đĩnh đạc, chiếm lĩnh trận địa và tấn công xuất sắc là Bình Định (thắng Khánh Hòa 3-0), Hà Nội FC thắng Công an Hà Nội 2-0 như vừa nói ở đầu bài, Hải Phòng (thắng Thành phố Hồ Chí Minh 1-0). Những đội bóng “thay đổi hình ảnh” so với vòng 1 theo hướng tiến bộ rõ gồm Sông Lam Nghệ An (cầm hòa Đông Á Thanh Hóa 0-0), Hoàng Anh Gia Lai (hòa 1-1 trên cơ, trên sân Bình Dương), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa đội mạnh Viettel… để có được 2 trận 2 điểm làm vốn cho cuộc đua đường dài khó nhọc.

Trong bức tranh tổng thể chung đó, có một sự thật hiển nhiên bắt đầu lộ ra là đội đương kim vô địch Hà Nội FC sẽ là đội ứng viên chắc suất nhất, trái với trước đây họ thường “nóng máy” chậm rãi. Vắng Văn Hậu, đội bóng này có ngay Văn Kiên chơi cực hay với cú tạt như đặt để Văn Quyết đón lõng bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số trước đại kình địch mới nổi Công an Hà Nội, chưa kể hậu vệ Văn Vĩ cũng có thể làm điều tương tự ở giữa hiệp 1 trận đấu. Sự bổ sung các ngoại binh của Hà Nội FC thực sự là “xắt ra miếng” khi tiền vệ trụ Marcao chơi năng nổ, đánh chặn và chuyển trạng thái cực tốt. Đội bóng này tấn công đồng đều trên khắp mặt sân, biết cách vô hiệu hóa mọi hướng tấn công của đối thủ. Bàn thắng thứ 2 của Hà Nội FC là miếng đánh rất quen thuộc sau sự phối hợp ở cánh trái và Văn Quyết một lần nữa cho thấy đây là nơi tiền đạo này phát huy tốt nhất năng lực, sở trường và đẳng cấp hàng đầu của mình, dù đối thủ là bất cứ ai?

Trận đấu tâm điểm này cũng cho thấy Công an Hà Nội bắt đầu gặp khó với người mới, đội hình mới dù tài năng của thầy và trò là không thể bàn cãi. Vắng tiền đạo vừa ghi 3 bàn trận đấu mở màn Fred, Công an Hà Nội ngay lập tức bị “chậm một nhịp” trước hàng thủ trứ danh của đối phương. Họ liên tục bị Việt Anh hay Thành Chung cản phá ở giây phút tưởng có thể ăn bàn như tình huống Tô Văn Vũ chuyền cho Rodrigues ngay trước khung thành Tấn Trường ở đầu hiệp 1.

Trong khi đó, dù cứu thua ít nhất 2 tình huống mười mươi nhưng không thể nói Bùi Tiến Dũng vô can trong bàn thua thứ nhất. Và ít nhất trong 2 bàn thua vỗ mặt, cặp trung vệ Tiến Dụng-Tấn Sinh của Công an Hà Nội đều có “tội” vì không đọc được tình huống tốt nhất hoặc nếu có trung vệ ngoại đẳng cấp thì mọi chuyện đã khác đi. Sự chênh lệch đẳng cấp của hàng thủ Công an Hà Nội, như thủ môn chập chờn, 2 biên mạnh nhưng trung tâm non hơn rất có thể sẽ khiến đội bóng này thất bại trước những đội bóng tấn công giỏi và buộc họ phải tính toán về nhân sự trong thời gian tới?

Nói gọn lại, V-League đang hay lên bất ngờ và hứa hẹn nhiều kịch tính, khó đoán ở phía trước. Dàn tuyển thủ quốc gia ở Hà Nội FC, dàn trẻ ở Hoàng Anh Gia Lai… đang chơi tốt là một tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt, nhất là U22 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games ở Campuchia vào tháng 5. Và hãy chờ dàn sao ở Công an Hà Nội, Bình Định… lấy lại hình ảnh vốn có, để cuộc đua thực sự hấp dẫn, đáng xem và đáng nói như kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ gần xa...