V.League 2024/25: Căng thẳng cuộc đua trụ hạng trước chặng cuối

Khi mùa giải chỉ còn lại bốn vòng đấu, mọi ánh mắt đang đổ dồn về những trận cầu mang tính chất định đoạt số phận của các đội bóng. Sau 22 vòng, Thép Xanh Nam Định đang dẫn đầu với 45 điểm, tạo khoảng cách 5 điểm so với đội bám đuổi là Hà Nội FC (40 điểm).

Đội bóng thành Nam đang chứng minh vì sao họ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch năm nay với lối chơi ổn định, hàng công hiệu quả và hàng thủ chắc chắn. Dưới bàn tay của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, Nam Định không chỉ đá đẹp mà còn đá hiệu quả, với hiệu số bàn thắng bại +24, cao nhất toàn giải.

Thép Xanh Nam Định đang dẫn đầu với 45 điểm. Ảnh: Quang Đương

Tuy nhiên, khoảng cách 5 điểm không đảm bảo sự an toàn tuyệt đối. Hà Nội FC vẫn luôn là đội bóng bản lĩnh, có kinh nghiệm đua đường dài và từng không ít lần vượt qua những thời điểm then chốt để đăng quang. Trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 23 sẽ là cơ hội để đại diện thủ đô tiếp tục bám sát và gây áp lực lên Nam Định.

Phía sau, Thể Công Viettel (36 điểm) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (35 điểm) âm thầm bám đuổi. Dù ít được chú ý, hai đội bóng này hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ nếu những ông lớn phía trên sảy chân. Đặc biệt, đội đương kim vô địch - Công An Hà Nội, dù mới có 33 điểm sau 21 trận, vẫn là ẩn số cực lớn. Nếu thắng trận đá bù, họ sẽ có 36 điểm, bằng Thể Công Viettel và hoàn toàn đủ khả năng trở lại cuộc đua vô địch ở thời điểm gay cấn nhất.

Thể Công Viettel nỗ lực để chen chân vào top 3. Ảnh: Viettel FC

Trong khi đó, vòng 23 tới đây sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự với nhóm đầu bảng. Câu lạc bộ Nam Định sẽ tiếp Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà Thiên Trường – nơi họ thường có điểm, nhưng Hoàng Anh Gia Lai chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu. Cùng lúc đó, Hà Nội FC sẽ tiếp Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng vô địch. Thể Công Viettel có chuyến làm khách không dễ dàng trên sân Quy Nhơn, nơi mà đội chủ nhà cũng đang “khát điểm” vì cuộc chiến trụ hạng.

Nếu cuộc đua vô địch đã nóng, thì khu vực cuối bảng thậm chí còn khốc liệt hơn. SHB Đà Nẵng đang ở đáy bảng với 17 điểm, dù vừa có chiến thắng quý như vàng trước Bình Định, họ vẫn là ứng viên số một cho suất xuống hạng nếu không duy trì được sự khởi sắc trong các vòng đấu còn lại.

SHB Đà Nẵng đang ở đáy bảng với 17 điểm. Ảnh: Hoàng Phúc

Xếp ngay trên SHB Đà Nẵng là Quy Nhơn Bình Định với 19 điểm, nhưng đội bóng đất Võ vẫn còn một trận chưa đá và vừa có sự thay đổi quan trọng trên băng ghế huấn luyện khi bổ nhiệm HLV Trần Minh Chiến, trong nỗ lực vực dậy một tập thể đang rơi vào khủng hoảng cả về phong độ lẫn tinh thần.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An, sau thất bại trước Hà Nội ngay trên sân Vinh, vẫn dậm chân ở 20 điểm, còn Quảng Nam với 22 điểm cũng chưa thể an tâm trụ hạng. Trong bối cảnh nhóm cuối bảng chỉ hơn kém nhau vài điểm, mỗi trận đấu còn lại chẳng khác nào một trận "chung kết" sống còn với các đội bóng này.

Sông Lam Nghệ An, sau thất bại trước Hà Nội ngay trên sân Vinh, vẫn dậm chân với 20 điểm. Ảnh: Xuân Thủy

Đáng chú ý, vòng 23 có tới ba cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đội trụ hạng, hứa hẹn những trận cầu căng như dây đàn. SHB Đà Nẵng làm khách trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam.

Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến hành quân đầy thử thách đến sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận derby miền Trung rực lửa. Đây là cuộc đối đầu khó lường khi cả hai đội đều mang những mục tiêu rất riêng. Chủ nhà Hà Tĩnh đang khao khát 3 điểm để nuôi hy vọng chen chân vào top 3, trong khi thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật cần chiến thắng để tạo khoảng cách an toàn hơn với nhóm cuối bảng. Nếu tiếp tục trắng tay, Sông Lam Nghệ An sẽ bị đẩy sâu hơn vào vòng xoáy trụ hạng đầy áp lực.

Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến hành quân đầy thử thách đến sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hải Hoàng

Ở một diễn biến khác, Quy Nhơn Bình Định sẽ đụng độ Thể Công Viettel trong thế buộc phải có điểm. Với lợi thế sân nhà và sự kỳ vọng sau sự thay tướng, đội bóng đất Võ không còn đường lùi nếu không muốn bị nhóm bét bảng bỏ xa.

Ở nhóm trên khu vực nguy hiểm, Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh với (25 điểm), Becamex Bình Dương (26 điểm) và Hoàng Anh Gia Lai (27 điểm) vẫn có thể gặp rủi ro nếu liên tiếp trắng tay. Tuy nhiên, chỉ cần thêm 1–2 chiến thắng, các đội này gần như sẽ trụ hạng thành công.

V.League 1 mùa này đang cho thấy sự cân bằng đến nghẹt thở. Không có đội nào vượt trội tuyệt đối, cũng không có đội nào “chắc suất” rớt hạng. Với 4 vòng còn lại, mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước. Một cú sảy chân, một bàn thua phút cuối hay một khoảnh khắc toả sáng cá nhân đều có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện.

Người hâm mộ đang được chứng kiến một mùa giải hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử giải đấu. Và vòng 23 sắp tới, với hàng loạt trận cầu quyết định, hứa hẹn sẽ là bước ngoặt lớn của cả mùa giải.