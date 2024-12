Pháp luật Vạch trần cuộc sống xa hoa của giang hồ "mạng” Là nhân vật có tiếng tăm trong giới giang hồ, Trịnh Xuân Trường (Nam Định) hay còn được gọi là Trường “con” thường được biết đến với những video dạy những bài học đạo lý trên mạng xã hội, cùng với cuộc sống sang chảnh không cần đến tiền bạc. Thế nhưng, chỉ đến khi Trường “con” bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ thì nhiều người hâm mộ mới biết được "mặt trái" của cuộc sống xa hoa đó…

Từ những video rao giảng đạo đức…

Không chỉ xuất hiện nhiều lần trong livestream của các giang hồ mạng, Trịnh Xuân Trường còn được nhiều người ấn tượng bởi vẻ ngoài “bụi bặm” cùng nhiều hình xăm trổ, đeo dây chuyền và vòng tay to màu vàng, đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen với bộ ria mép kiểu cách. Ở trên mạng xã hội, Trường luôn thể hiện bản thân có lối sống phong trần và đặc biệt cuộc sống xa hoa dường như không coi trọng đến tiền của hắn.

Trịnh Xuân Trường (SN 1972), quê gốc tại xóm Nam Hòa, xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) thường được biết đến với biệt danh Trường "con".

Trịnh Xuân Trường thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với vẻ ngoài "bụi bặm" cùng lời thuyết giảng đạo đức. Ảnh tư liệu



Bên cạnh đó, Trường “con” còn được biết đến với rất nhiều tên khác nhau như "Thánh ăn chực", "Cây đũa vàng trong làng ăn chực"... Những biệt danh này lại được chính các giang hồ mạng khác đặt cho Trường "con". Sở dĩ Trường "con" có biệt danh này là xuất phát từ việc hắn từng mời hơn chục bạn bè, "anh em xã hội" đến quán ăn liên hoan gặp mặt hoành tráng. Tuy nhiên, khi tính tiền thì Trường nói rằng, mình quên mang tiền và nhờ anh em trả hộ. Mặc dù Trường "con" đã lên tiếng giải thích đó chỉ là trò đùa nhưng biệt danh này đã bám theo hắn ta suốt một thời gian dài và nổi tiếng đến mức cứ nhắc đến Trường "con" là dân mạng lại nghĩ đến chuyện… ăn chực.

Để “lấy số” trong giới cộng đồng mạng, Trường không ngại những trận đấu khẩu, dọa dẫm nhau với các giang hồ mạng khác nổi như cồn thời điểm đó. Đặc biệt, Trịnh Xuân Trường còn rất hay đăng những video nói về các bài học đạo lý. Qua nhiều lần livestream, Trường thường xuyên rao giảng đạo đức, tuyên bố không bao giờ sử dụng ma túy như "Anh chỉ muốn dặn các em đúng một câu như thế này: Chơi gì cũng được, không được chơi đá, chơi cỏ, chơi kẹo, chơi ke, không bao giờ nghiện. Nó sẽ làm hỏng hết cái đầu của mình, sẽ không còn minh mẫn. Anh có chơi đâu, anh cầm anh vứt đi luôn". Bởi vậy, Trường nổi lên như hiện tượng mới thu hút được lượng lớn người theo dõi và thần tượng.

Không chỉ vậy, Trường "con" còn thường xuyên đăng một số clip gây xôn xao trên mạng xã hội và khoe mỗi tháng kiếm được 50 - 60 triệu đồng, cuộc sống không quan tâm đến tiền bạc.

Tại thời điểm đó, Trường "con" còn nhiều lần giới thiệu người tình của mình là Nguyễn Thị Phượng (SN 1986), trú tại xóm 5, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Từng đổ vỡ hôn nhân nên Trường luôn chia sẻ mong muốn về một mái ấm gia đình và gọi đó là “mâm cơm nhỏ, hạnh phúc to”. Bởi vậy, khi gặp Nguyễn Thị Phượng - người đàn bà đã lỡ một lần đò thì Trường nhận ra đây là “chân ái” của cuộc đời mình.

Trường nhiều lần tuyên bố “anh không cao sang nhưng anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc” và không quan tâm xã hội nói gì. Trường bỏ quê, vào Nghệ An thuê phòng trọ sống với Nguyễn Thị Phượng như vợ chồng. Kể từ khi công khai giới thiệu Phượng với cộng đồng mạng, Trường "con" thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh bên bạn gái.

Thế nhưng, cuối cùng khi Trường “con” bị bắt vì lần vận chuyển ma túy bán kiếm lời thì nhiều người hâm mộ mới biết bản chất thật của một thần tượng giang hồ “mạng”.

Đưa nhân tình đi vận chuyển “hàng”

Phạm Lý Vũ Duy và Nguyễn Thị Phượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu

Ngay từ đầu tháng 12/2019, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện ra một đường dây ma túy từ các huyện miền núi Nghệ An về thành phố Vinh rồi chuyển đến các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ. Đường dây ma túy này có nhiều chân rết nằm ở rải rác một số tỉnh, thành khiến việc truy tìm dấu vết các đối tượng vô cùng khó khăn.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên xác định ma túy thường được các đối tượng mua từ Lào và vận chuyển qua biên giới vào Nghệ An để từ đó đi các tỉnh, thành khác. Từ một số manh mối cho thấy các đối tượng sẽ thực hiện “cuộc trao đổi”, ngay lập tức Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an huyện Tương Dương để truy bắt.

Vào khoảng 3h ngày 3/1/2020, tại khu vực bản Muối Mác, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An), lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe có biểu hiện nghi vấn liền ra tín hiệu dừng xe. Tại thời điểm đó trên xe có Nguyễn Thị Phượng và Trịnh Xuân Trường và Phạm Lý Vũ Duy (SN 1984), trú tại tỉnh Bạc Liêu.

Ngay khi bị lực lượng chức năng vẫy lại, Phượng lo sợ bị bắt nên thúc giục Duy lái xe bỏ chạy. Nghe lời Phượng, Duy tăng tốc điều khiển xe bỏ chạy khiến xe bị va chạm với xe của Công an huyện Tương Dương làm 2 xe ô tô của lực lượng vây bắt bị hư hỏng nặng. Lúc đó, Phượng liền hạ cửa sổ vứt tang vật ra khỏi xe hòng phi tang.

Để đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và những người dân ở gần khu vực này, tổ công tác đã nổ súng chỉ thiên, sau đó bắn thủng cả 4 lốp xe. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn ngoan cố chạy được thêm 700m thì dừng lại. Khi các đối tượng mở cửa xe để tẩu thoát thì bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ. Tang vật thu giữ tại hiện trường 1kg ma túy dạng ketamin, một xe ô tô bán tải màu trắng.

Ngay khi bắt quả tang Trịnh Xuân Trường cùng Nguyễn Thị Phượng, cơ quan chức năng đã thu giữ được tang vật của vụ án là 1kg ma túy dạng ketamin. Ảnh tư liệu

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, bước đầu, Phượng khai nhận bản thân nhận được một cuộc điện thoại của người không rõ lai lịch ngỏ ý muốn mua 1kg ma túy với giá 280 triệu đồng. Thấy lợi nhuận khủng trước mặt nên Phượng đã rủ người tình đi mua ma túy để về bán kiếm lời.

Kết thích đáng cho cặp nhân tình

Cuối tháng 8/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trịnh Xuân Trường cùng nhân tình Nguyễn Thị Phượng và Phạm Lý Vũ Duy. Cả Trường và Phượng đều bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong đó, Nguyễn Thị Phượng bị truy tố xét xử với vai trò đầu vụ, Trịnh Xuân Trường vai trò giúp sức tích cực trong vụ mua bán trái phép chất ma túy. Còn về Phạm Lý Duy Vũ bị truy tố vì tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trịnh Xuân Trường, Nguyễn Thị Phượng, Phạm Lý Vũ Duy tại phiên tòa sơ thẩm (từ trái sang phải). Ảnh tư liệu

Tại phiên tòa, không có bóng người thân của Trường vì bố mẹ hắn đều ốm yếu. Trường "con" là anh cả trong gia đình 3 anh em. Mặc dù được tạo điều kiện để ăn học nhưng Trường lại không học hành tử tế mà đi theo chúng bạn ăn chơi, đua đòi. Thế nên chỉ mới lớp 8, Trường đã bỏ học đi theo chúng bạn đi làm ăn khắp nơi.

Sau thời gian vào Nam, ra Bắc nhưng không thành công, Trường lại về quê vay tiền bố mẹ để làm ăn, nhưng rốt cục hắn lại khiến cho bố mẹ già gánh trên vai thêm khoản nợ hơn 200 triệu đồng của hắn. Tại phiên tòa, Trường khai nhận vì người tình rủ đi, do “nể” người tình rồi tham gia chứ không phải chủ mưu vụ án. Còn Duy được Phượng thuê về lái xe nhưng không biết Phượng đi lấy ma túy. Tại thời điểm bị truy bắt, do bị Phượng xúi giục khiến bản thân Duy bị hoảng loạn nên điều khiển xe gây ra vụ việc trên.

Trường "con" bị bắt quả tang khi đang cùng nhân tình đi giao ma túy. Ảnh tư liệu



Được biết, bị cáo Nguyễn Thị Phượng đã từng 2 lần bị xét xử về tội liên quan đến ma túy. Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải. Khi được nói lời nói sau cùng, Trịnh Xuân Trường mong HĐXX xem xét giảm nhẹ tội không chỉ cho bản thân hắn, mà còn cho cả nhân tình để sớm được về cộng đồng "làm lại cuộc đời".

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Thị Phượng tù chung thân, Trịnh Xuân Trường 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo Phạm Lý Vũ Duy 2 năm tù giam về tội danh “Chống người thi hành công vụ”.