Vai công an của Lương Thanh ở 'Biệt dược đen' bị phản ứng dữ dội

Biệt dược đen là phim mới thuộc series Cảnh sát hình sự của VTV. Mới lên sóng 9 tập, phim đã khiến khán giả tranh cãi về diễn xuất của các diễn viên đảm nhiệm vai công an. Dàn nhân vật chính gần như bị lu mờ trước tuyến vai phản diện mà đặc biệt là thành công của Đạt 'điên' do Đỗ Duy Nam thể hiện.

Ngoại trừ Bảo Anh quá quen thuộc với vai công an suốt 16 năm qua, các diễn viên Huỳnh Anh, Lương Thanh, Long Hoàng, Huyền Trang và Ngọc Quỳnh đều lần đầu nhận vai công an. Bảo Anh dù là diễn viên kỳ cựu nhưng không tạo được sự mới mẻ với nhân vật đội trưởng Tuyển. Trong khi đó, Huỳnh Anh và Long Hoàng diễn xuất khô cứng. Dàn nhân vật công an trong phim gần như không tạo được dấu ấn với khán giả.

Nhân vật nữ công an Dương do Lương Thanh đảm nhiệm.

Đặc biệt Lương Thanh tỏ ra không hợp vai ngay từ khi phim lên sóng. Gương mặt kém biểu cảm, diễn xuất nhạt nhòa cùng lối thoại như trả bài khiến vai Dương trở thành thất bại lớn nhất của "Biệt dược đen" những tập phim vừa qua. Có cảm giác như nữ diễn viên chỉ nhìn sẵn kịch bản và đọc thoại theo. Chưa kể ở tập 8, cảm xúc của nhân vật Dương của Lương Thanh trở nên thái quá và vô lý khiến khán giả phản ứng.

Dù nhận định Phượng là thủ phạm giết Vương từ đầu nhưng khi xác định Phượng đúng là hung thủ thì Dương lại không kìm được cảm xúc, có phản ứng không phù hợp với cả người bình thường chứ chưa nói gì là công an. Dương tỏ ra thương cảm Phượng, thấy cô là người đáng thương dù Phượng là kẻ giết người. Điều đáng nói, Phượng không phải người thân của Dương và hoàn toàn không có yếu tố nào khiến người xem thương xót như phản ứng của Dương.

Nhân vật Dương được xây dựng ngô nghê, vô lý trong khi diễn xuất của Lương Thanh gây thất vọng.

Sau khi tập phim phát sóng, nhân vật Dương nhận về vô số chỉ trích. Bên cạnh những nhận xét về diễn xuất kém thuyết phục, việc Lương Thanh không hợp vai công an, khán giả còn cho rằng ê-kíp đã xây dựng tình huống liên quan đến nhân vật nữ công an này quá vô lý và khiên cưỡng.

Trên Fanpage VTV Giải trí, VTV Go, nhiều khán giả mong Dương sớm hết vai hoặc bị "điều chuyển công tác".

Công an mà khóc nức nở cho tội phạm, diễn như cải lương; Cả 1 dàn diễn viên giỏi không chọn, vai nữ công an xem chán không thể tả; Mặt cô điều tra này cứng nhắc quá, xem mất tự nhiên; Công an mà không biết kiềm chế cảm xúc cá nhân thì phá án làm sao được; Vai nữ công an này lại đi vào vết xe đổ của vai luật sư Phương trong 'Hành trình công lý', Xây dựng hình tượng nữ công an hài hước thật.... là bình luận của khán giả về nhân vật Dương.

Vốn thành công qua các vai phản diện, đây là lần đầu Lương Thanh vào vai công an. Nữ diễn viên từng chia sẻ khi nhận vai Dương, cô thấy áp lực và lo lắng bởi đây là nhân vật khá khó. Với những gì Lương Thanh thể hiện trên màn ảnh trong 9 tập phim vừa qua, có thể khẳng định vai công an không hợp với cô.