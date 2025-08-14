Pháp luật Vẫn còn nhiều người bị sập “bẫy lừa” khi đặt phòng khách sạn online Chủ động đặt phòng khách sạn qua mạng với mong muốn đưa các thành viên trong gia đình tận hưởng trải nghiệm thú vị khi đi du lịch dịp hè, không ít người trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã trở thành nạn nhân của những đối tượng lừa đảo ẩn danh qua chiêu trò đặt phòng khách sạn online.

Đủ chiêu trò…

Trước khi tìm kiếm “con mồi”, các đối tượng tạo lập các fanpage giả mạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và sử dụng hình ảnh, video quảng bá trước đó của các cơ sở lưu trú này để đăng tải, tạo uy tín cho các fanpage giả mạo. Sau đó, các đối tượng liên tục chạy quảng cáo fanpage giả trên nền tảng mạng xã hội facebook để tìm “mồi” với những nội dung ưu đãi rất hấp dẫn. Chẳng hạn như: “Đặt 1 đêm giảm 10%, tặng vé buffet trưa. Đặt 2 đêm, giảm 15%, tặng vé ăn tối thưởng thức live music hàng đêm, miễn phí xe đưa đón khách đi dạo. Đặt 3 đêm, giảm 20%, tặng vé ăn trưa và tối tại khách sạn…”.

Tinh vi hơn, các đối tượng còn sử dụng fanpage có gắn dấu tích xanh (thể hiện xác minh quyền sở hữu cho tài khoản), thậm chí sử dụng thủ thuật để tăng lượt tương tác ảo, bình luận, đánh giá dịch vụ tốt để tạo lòng tin ban đầu đối với “con mồi”. Khi khách hàng tương tác, các đối tượng sẽ gửi hình ảnh, báo giá dịch vụ để khách hàng lựa chọn; đồng thời, tiếp tục đưa ra ưu đãi hấp dẫn để dẫn dụ khách hàng như: giảm tiếp 5% nếu đặt cọc 50% qua fanpage và giảm thêm 10% nếu như đặt cọc 100%.

Khi khách hàng do dự khi phải đặt cọc online, các đối tượng tiếp tục củng cố niềm tin cho nạn nhân bằng cách gửi mẫu phiếu xác nhận đặt phòng hoặc mẫu hoá đơn có đầy đủ thông tin của công ty tiếp nhận đặt cọc; đồng thời, hướng dẫn các phương thức chuyển khoản để đặt cọc.

Với đủ chiêu thức đánh vào nhu cầu thuê phòng có nhiều ưu đãi, các đối tượng đã… giăng bẫy lừa chiếm hàng chục triệu đồng của “con mồi”.

Sau khi chuyển tiền đặt cọc, khách hàng sẽ nhận được cuộc gọi xác nhận đã nhận được tiền. Tuy nhiên, nội dung chuyển khoản không đúng theo yêu cầu của fanpage. Do đó, nhóm lừa đảo yêu cầu nạn nhân phải chuyển khoản lại lần hai theo đúng nội dung để hệ thống xác nhận đặt cọc thành công và hứa sẽ trả lại tiền đã chuyển khoản lần đầu. Sau hai lần chuyển khoản, nhóm lừa đảo bắt đầu vịn vào tâm lý nạn nhân đã chuyển khoản hai lần, muốn lấy lại tiền, từ đó giới thiệu họ kết nối với kế toán của công ty để được hướng dẫn lấy lại tiền và tiếp tục dẫn dụ, đưa nạn nhân vào “ma trận” lừa đảo đã được giăng sẵn. Đến khi nạn nhân hết khả năng tài chính, phát hiện mình bị lừa thì nhóm đối tượng cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân.

Bằng thủ đoạn trên, mới đây các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của một người phụ nữ ở TP Hải Phòng với số tiền hơn 1 tỷ đồng khi đặt phòng nghỉ tại một khu du lịch ở tỉnh Ninh Bình (cũ).

Tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, chỉ tính riêng trong tháng 7 vừa qua, đã có hàng chục trường hợp bị sập bẫy tương tự với số tiền hàng trăm triệu đồng. Điển hình là trường hợp của bà N.T.T (trú tại phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi). Với dự định thưởng cho con gái chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại TP Đà Nẵng trước khi con bước chân vào giảng đường đại học, bà T đã bị lừa tổng cộng hơn 250 triệu đồng khi đặt phòng online tại fanpage có tích xanh giả mạo 1 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Một nạn nhân khác - chị P.T.C.V (trú tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ: “Sau khi tương tác với fanpage giả mạo và chuyển khoản hơn 5 triệu đồng tiền đặt cọc phòng nghỉ tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, tôi đã kịp thời phát hiện mình bị lừa sau khi các đối tượng yêu cầu chuyển khoản lần hai vì sai nội dung”. Điều thật khó ngờ khi trước đó, bản thân chị V vốn rất cảnh giác, thậm chí còn tuyên truyền cho người thân, bạn bè về một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng. “Thế nhưng chỉ vì chút lơ là mất cảnh giác mà tôi đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp”, chị V chia sẻ thêm.

Tỉnh táo để không bị “sập bẫy”

“Hiện nay, biểu tượng dấu tích xanh trên tài khoản Facebook có thể đạt được nhờ đăng ký dịch vụ hoặc sử dụng các mánh khóe để qua mặt Meta (Công ty mẹ của Facebook), hoặc người dùng có thể trả phí hàng tháng để được gắn dấu tích xanh; do đó, không phải lúc nào tài khoản Facebook có gắn dấu tích xanh cũng là tài khoản "chính chủ". Không ít người dùng mạng xã hội tại Việt Nam tưởng nhầm rằng đây là fanpage chính thức, từ đó tương tác, cung cấp thông tin cá nhân, mạnh dạn chuyển tiền mà không biết mình đã mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo”, một cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Lợi dụng tâm lý của nhiều người dùng mạng xã hội thường tin tưởng vào tài khoản, fanpage có dấu tích xanh và nhầm tưởng rằng đây là các tài khoản chính chủ các cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng - đối tượng lừa đảo đã triệt để khai thác, lợi dụng tâm lý này để gia tăng các hoạt động lừa đảo bằng hình thức đặt phòng khách sạn, homestay qua fanpage vào các dịp lễ, Tết, đầu Xuân, vào Hè…

Bên cạnh đó, một số trường hợp người dân bị lừa nhưng ngại trình báo cơ quan Công an do số tiền bị lừa vài triệu đồng hoặc hơn chục triệu đồng. Nhiều người cũng không chia sẻ công khai lên mạng xã hội do ngại bị cười chê, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thủ đoạn lừa đảo đặt phòng online ngày càng nở rộ, kết quả mỗi ngày lại có thêm hàng nghìn người có nguy cơ trở thành nạn nhân của mạng lưới lừa đảo.

“Chúng tôi khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác với các trang quảng cáo giảm giá phòng khách sạn bất thường; khi có nhu cầu, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin của các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch nói chung và cơ sở lưu trú du lịch nói riêng trước khi đặt dịch vụ. Khi thực hiện giao dịch thanh toán, người dân chỉ nên đặt dịch vụ tại các website, fanpage chính thức của đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch do cơ quan quản lý du lịch địa phương cung cấp hoặc qua các nền tảng đặt dịch vụ có uy tín. Trường hợp có nghi ngờ về các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo.