Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “Dân vận khéo” ở Nghệ An

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các mô hình như: “Tiếng kẻng bình yên”, “Tổ tự quản an toàn”, xóm (khối) không có ma túy, không có tệ nạn xã hội, không có tai nạn giao thông của các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo xây dựng; mô hình “Biên giới bình yên” của Bộ đội Biên phòng; “Tổ đội công tác giúp dân xây dựng cơ sở chính trị”, mô hình “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”, “Tiết kiệm bản thân để phần người khó” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; “Ngày thứ bảy vì dân” của Công an Nghệ An… đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, các mô hình “Dân vận khéo” đã tập trung củng cố tổ chức đảng, các đoàn thể ở xóm, bản, nhất là vùng đồng bào có đạo, vùng dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/5/2021 về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Hàng năm, đưa việc kiểm tra xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” vào chương trình kiểm tra của cấp ủy. Thông qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” Nhân dân tín nhiệm cán bộ, tin yêu Đảng hơn. Những mô hình trên thực sự có tính thuyết phục, có sức lan tỏa để các tổ chức, cá nhân học tập, làm theo; đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập hợp, vận động và phát huy được sức mạnh, trí tuệ của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương.