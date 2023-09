Văn hóa đậm bản sắc là động lực, nền tảng cho sự phát triển toàn diện của Nghệ An

P.V: Tới đây, Bộ Chính trị và tỉnh Nghệ An sẽ triển khai Nghị quyết số 39. Theo đồng chí, vấn đề cốt lõi nhất trong việc triển khai Nghị quyết là yếu tố nào?

PGS, TS Nguyễn Hồng Sơn: Suy đến cùng, tất cả nghị quyết, chủ trương, chính sách đều hướng đến việc nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người dân. Và Nghị quyết số 39 đưa ra định hướng cho phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tiếp theo. Chúng ta đi có thể chậm nhưng không bao giờ được đi sai định hướng. Nếu sai định hướng thì có đi nhanh bao nhiêu nữa thì sẽ là đi chậm.

Điều đầu tiên, để Nghị quyết số 39 thực sự đi vào cuộc sống, biến thành của cải vật chất, nâng cao đời sống của người dân, thì phải tuyên truyền, quán triệt để làm sao không chỉ các cấp lãnh đạo mà từng người dân, từng doanh nghiệp phải thấu hiểu về Nghị quyết. Điều này vô cùng quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, thống nhất về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tỉnh Nghệ An. Tất cả người dân Nghệ An phải thấu hiểu “tại sao Nghệ An cần phải có Nghị quyết của Trung ương”. Và không chỉ riêng Nghệ An, các tỉnh trong vùng cũng phải thấu hiểu, thấm nhuần điều đó. Các bộ, ngành Trung ương và địa phương cũng phải thấm nhuần về Nghị quyết.

Khi thống nhất về mặt nhận thức thì hành động mới đúng, mới có quyết tâm và sự phối hợp, từ đó mới thu hút được các nguồn lực cho phát triển. Do vậy, điều đầu tiên cốt yếu mà tỉnh Nghệ An cần làm ngay là tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 39. Việc Báo Nghệ An đang triển khai một loạt các phóng sự, bài viết về Nghị quyết 39 là có phần thực hiện được điều đó.