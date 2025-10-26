Chủ Nhật, 26/10/2025
Văn hóa xứ Nghệ: Bác Hồ của chúng ta

Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Cha già kính yêu của dân tộc đã đi vào văn học nghệ thuật như nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận của hàng trăm tác giả trong nước, ngoài nước. Bài viết ‘Bác Hồ của chúng ta” của PGS-TS- nhà văn Nguyễn Thế Kỷ sẽ đưa đến cho người nghe bức chân dung trọn vẹn về cuộc đời của Bác Hồ kính yêu
