Văn Quyết và những kỷ lục vui buồn lẫn lộn

(Baonghean.vn) - Vòng 6 V-League 1-2023, Hà Nội FC giành chiến thắng đậm đà 3-0 trên sân Hàng Đẫy trước kình địch Hải Phòng FC, trong đó có cú đúp bàn thắng của tiền đạo Văn Quyết và là bàn thắng thứ 100 của cầu thủ này ở V-League.

Với thành tích đáng khâm phục này, Văn Quyết đang vươn lên để đuổi kịp và có thể vượt kỷ lục của các đàn anh Anh Đức 106 bàn, Công Vinh 116 bàn khi họ đã nghỉ thi đấu từ lâu. Cũng tính đến vòng đấu này, Văn Quyết đã ghi được 6 bàn thắng cho Hà Nội FC, một thành tích xuất sắc nếu ai đó đem so với ngôi sao Tiến Linh hiện đang ghi 0 bàn thắng cho Bình Dương!

Vòng 7 V-League1-2023, Hà Nội FC vào làm khách trên sân Quy Nhơn và bất ngờ để thua 1-3 trước đội bóng đất võ, Văn Quyết không ghi được bàn thắng nào và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các đội bóng làm thủ tục bắt tay nhau tạm biệt thì trọng tài phạt thẻ đỏ đối với đội trưởng đội khách. Trước đó là màn lao vào nhau hỏi cho ra nhẽ về tình huống trọng tài chính ban đầu cho đội nhà hưởng quả phạt ở ngoài vòng cấm nhưng sau khi tham khảo thêm ý kiến trọng tài biên thì “dịch” quả phạt vào chấm 11m. Sau tấm thẻ đỏ này, truyền thông, người hâm mộ rạo rực thông tin, rạo rực đồn đoán về một án phạt nặng nào đó dành cho Văn Quyết. Ngôi sao này cũng nhanh chóng nhận sai, nhận lỗi với các trọng tài và người hâm mộ như một hành xử chuyên nghiệp nhất và khôn ngoan nhất có thể.

Chưa biết mức án sẽ được ban ra như thế nào, chỉ biết cách nhau có một vòng đấu V-League, Văn Quyết đang đi từ “đỉnh cao” của thành tích bỗng tụt hố xuống “vực sâu” của sự thất vọng. Nên nhớ, trong sự nghiệp thi đấu V-League của ngôi sao này, nhiều chức vô địch V-League của đội bóng Thủ đô có công lao to lớn của anh, kể cả khi đội bóng không có Quang Hải, Đình Trọng... Lần thứ hai đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam, Văn Quyết từng khiến Tiến Linh… rơi nước mắt dù anh này thi đấu cực hay dưới màu áo tuyển quốc gia. Nhưng đi liền với thành tích chói sáng, Văn Quyết từng có “tiền án” 4 lần bị thẻ đỏ, từng bị treo giò 7 trận (chưa tính án phạt nguội kiểu tiền lệ noi gương người Anh phạt nặng Mitrovic 8 trận và cả đống tiền vì hành vi va chạm trọng tài và có lời lẽ thô bạo mới đây).

Rõ ràng, khi được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy quen thuộc, được sự ủng hộ của khán giả và nhiều khi nương tay của trọng tài với chủ nhà, Văn Quyết thường chơi rất hay, rất bùng nổ như nhiều người đã biết. Nhưng khi rời sân nhà, mọi việc khó lường hơn nên Văn Quyết cũng dễ đánh mất đi sự lỳ lợm cần thiết của một ngôi sao hàng đầu, nhất là khi gặp phải trọng tài xử lý bất lợi thì mọi việc càng đi theo chiều hướng xấu hơn. Văn Quyết từng xấu chơi với đối thủ trên sân Quảng Ninh cách nay mấy mùa giải. Văn Quyết cũng từng 2 lần có hành vi phản ứng thái quá với trong tài và từng bị xử phạt nghỉ thi đấu 5 trận kèm 15 triệu đồng hồi 2014. Và rất có thể, “hồ sơ” này cùng với hồ sơ của giám sát và trọng tài trong trận đấu thua Bình Định nói trên sẽ làm “tăng nặng” bản án dành cho ngôi sao hàng đầu của Hà Nội FC, hậu quả tai hại sau trận thua đầu tiên của mùa giải.

Cần nói thêm, trong trận đấu này, Hà Nội FC đã tung ra sân ngay từ đầu các nhân tố U22 Việt Nam như Tiến Long hay Văn Chuẩn. Trước đó là hành động đẹp của Kiatisuk khi tung vượt mức các nhân tố trẻ vào sân trong trận gặp Sông Lam Nghệ An. Chỉ đáng nói ở chỗ, hai “hành động đẹp” vừa nêu đều phải nhận kết cục tan nát: Hà Nội thua trận đầu, nhường ngôi đầu cho Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai cũng thua trận đầu và mọi việc lại bế tắc như cũ. Trận thua trên sân khách của Hà Nội FC có thể rồi sẽ được xem như một tai nạn nghề nghiệp, mà ở đó người ta thấy sự non kém ở cánh do Tiến Long đảm trách là nguyên do dẫn tới bàn thua đầu, còn bàn thứ 2 và thứ 3 là do Văn Chuẩn thiếu kinh nghiệm nên phạm sai sót đáng tiếc.

Nhưng sai lầm, sai phạm dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp và một án phạt nguội đang chờ sẵn của Văn Quyết thì không biết nói thế nào cho đúng? Không phải lần đầu Văn Quyết lĩnh thẻ đỏ, cũng phải lần đầu lỗi phạm liên quan đến trọng tài, nếu không nói đây là “lỗi có hệ thống” của một người không hề non trẻ, thiếu kinh nghiệm ở V-League?

Một tài năng bóng đá có nhiều công lao tất nhiên cần được đánh giá, tưởng thưởng xứng đáng, Văn Quyết dứt khoát là trường hợp như vậy, dù lần thứ 2 anh nhận vinh dự Quả bóng Vàng còn khiến dư luận vào ra đôi ba điều. Với Hà Nội FC, Văn Quyết đương nhiên là số 1, nhưng với Đội tuyển Việt Nam, điều đó là không thể, vì anh dù rất cố gắng cũng không hợp với cách chơi ít nhất dưới thời Park Hang-seo. Viên ngọc đẹp đẽ và giá trị ấy, đang tiếp tục rực sáng ở Hà Nội FC, dù sao cũng có một vài tỳ vết nhỏ như một tất yếu khó tránh khỏi.

Câu chuyện mới đây của Văn Quyết, thật hay và thật may là anh nhanh chóng nhận sai và chấp nhận án phạt và có thể xem đây là bài học thấm thía cho Văn Quyết và là bài học chung bổ ích cho từng người trong thi đấu bóng đá đầy khó khăn, vấp váp./.