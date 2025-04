Kinh tế Vàng giảm mạnh, tại Nghệ An vẫn giữ khoảng cách mua – bán lớn Sáng 20/4, thị trường vàng tại Nghệ An chứng kiến một đợt điều chỉnh giảm giá sâu, theo diễn biến chung của thị trường trong nước. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra lại ở mức rất cao, gấp 2,5 lần mức chênh lệch trung bình toàn quốc. Diễn biến này khiến thị trường vừa sôi động vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro...

Sáng 20/4, giá vàng điều chỉnh giảm mạnh. Ảnh: T.P

Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng về siết chặt thanh tra, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, thao túng giá, giá vàng trong nước giảm mạnh. Theo đó, sáng 20/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết 112-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn DOJI niêm yết ở ngưỡng 109,5-113,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 5,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 111-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 5,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tại Nghệ An, giá vàng giảm từ 5-6 triệu đồng/lượng so với lúc lập đỉnh. Ảnh: T.P

Tại Nghệ An, giá vàng cũng được các doanh nghiệp vàng bạc tư nhân điều chỉnh giảm theo giá vàng trong nước. Cụ thể, giá vàng nhẫn 9999 được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 104 – 106 triệu đồng/lượng (mua vào) và 114-115 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giảm 5–6 triệu đồng/lượng so với đỉnh trong tuần là đáng kể. Tuy nhiên, điều gây chú ý là mức chênh lệch giữa giá mua và bán lên tới 8–9 triệu đồng/lượng, cao gấp 2- 2,5 lần so với chênh lệch bình quân toàn quốc (3-4 triệu đồng/lượng).

Sự bất thường này khiến thị trường tại Nghệ An tuy sôi động nhưng mang tính “thăm dò” nhiều hơn là giao dịch lớn. Theo ghi nhận, trong sáng 20/4, rất đông người dân đến các tiệm vàng tham khảo giá, một số quyết định mua vào với tâm lý tranh thủ bắt đáy, song cũng không ít người chọn bán ra để chốt lời vì lo ngại giá vàng sẽ tiếp tục điều chỉnh.

Vàng giảm nên thị trường có phần sôi động hơn trước. Ảnh: T.P

“Tôi mua vàng lúc 97 triệu/lượng, giờ bán hơn 105 triệu đồng là có lãi 8 triệu đồng/lượng rồi. So với cách đây vài ngày thì giá vàng đã rớt giá mạnh, mức chênh lệch mua – bán nhiều nên tôi cũng hơi lăn tăn”, anh Nguyễn Thạc Hạnh, một khách hàng tại TP. Vinh cho biết.

Theo các chủ tiệm vàng, nguyên nhân của sự chênh lệch chính nằm ở sự bất ổn và tốc độ biến động quá nhanh của thị trường. Trong những ngày qua, giá vàng trong nước và thế giới “nhảy sóng” từng giờ, khiến các tiệm vàng nhỏ lẻ phải tự bảo vệ mình bằng cách kéo giãn biên độ mua – bán để tránh rủi ro thua lỗ khi nhập – xuất hàng không kịp thời.

Lượng khách đến các tiệm vàng khá đông đúc, chủ yếu tham khảo giá cả. Ảnh: CSCC

Một chủ tiệm tại TP. Vinh thẳng thắn: “Giá vàng biến động chóng mặt, chỉ cần sau 1–2 tiếng không cập nhật là lỗ ngay. Mình không có mạng lưới phân phối lớn, cũng không gom được số lượng nhiều như các thương hiệu lớn nên bắt buộc phải giữ biên độ cao để phòng vệ”.

Ngoài ra, một số lý do khác cũng góp phần khiến chênh lệch tại Nghệ An cao hơn mức trung bình. Đó là tính khu vực hóa, thị trường địa phương mang tính nhỏ lẻ dẫn đến tính cạnh tranh thấp, tiệm dễ “gồng” giá; Nguồn cung hạn chế hơn, các cơ sở kinh doanh nhỏ không được nhập trực tiếp từ nguồn lớn, thường mua qua trung gian nên giá đầu vào đã cao.

Một số người quyết định bán chốt lời vào thời điểm này song vẫn do dự do mức chênh lệch giá mua vào - bán ra quá cao. Ảnh: T.P

Tuy nhiên, mức chênh lệch mua – bán quá cao lại tác động lớn đến thị trường, đó là rủi ro cao hơn cho người mua và khó chốt lời hơn cho người bán. Do vậy, người dân cần theo dõi sát biến động giá, cân nhắc kỹ thời điểm mua – bán, tránh giao dịch trong lúc thị trường trong thời điểm nhạy cảm này.

Ở chiều ngược lại, có không ít người kỳ vọng khi giá vàng “về đáy tạm thời”, cho rằng giá sẽ sớm bật tăng trở lại nên vẫn lựa chọn xuống tiền, chủ yếu ở mức 1–2 lượng để tích trữ, hạn chế rủi ro khi giá tiếp tục đảo chiều.

Người dân cần cẩn trọng khi mua bán vàng thời điểm này. Ảnh: T.P

Giá vàng vẫn đang nhạy cảm với các diễn biến toàn cầu, và thị trường trong nước chưa thể tách khỏi ảnh hưởng ấy. Tại Nghệ An, sự sôi động hiện tại là dấu hiệu tốt, nhưng chênh lệch cao chính là lời nhắc nhở người dân cần cẩn trọng, tỉnh táo, và luôn đặt lợi ích tài chính của mình trong tầm kiểm soát.