Vàng tăng mạnh; Dầu thế giới sát mốc 80 USD/thùng

Giá vàng chạm mốc 76 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 13/1/2024, tiếp tục tăng tới 700.000 đồng/lượng, hiện đã chạm mức 76 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tiếp đà tăng mạnh. Khảo sát lúc 5h00 ngày 13/1/2024, trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng hôm nay ngày 13/1/2024 tăng mạnh.

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 73,45 triệu đồng/lượng mua vào và 75,95 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng ở mức 74,60 – 75,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 73,80 – 75,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 73,80 – 76,15 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.046,600 USD/ounce. Với giá này thì chênh lệch 18,43 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 59,654 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 13,846 triệu đồng/lượng.

Yen Nhật đảo chiều bật tăng

Theo khảo sát của Báo Công Thương, tỷ giá Yen Nhật hôm nay 13/1 tại Sacombank là ngân hàng có tỷ giá mua Yen Nhật cao nhất và Agribank là ngân hàng có tỷ giá bán thấp nhất trong số các ngân hàng.

Tỷ giá Yen hôm nay ngày 13/1/2024 bật tăng.

Theo đó, tại Vietcombank, tỷ giá Yen Nhật Vietcombank có tỷ giá mua là 163,45 VND/JPY và tỷ giá bán là 173,00 VND/JPY, tăng 0,13 đồng ở chiều mua và tăng 0,12 đồng ở chiều bán.

Tại Ngân hàng Vietinbank, tỷ giá Yen tăng 0,05 đồng ở chiều mua và tăng 0,06 đồng ở chiều bán, tương đương với mức 164,23 VND/JPY và 173,93 VND/JPY.

Tại Ngân hàng BIDV, tỷ giá Yen Nhật tăng 0,34 đồng ở chiều mua và giảm 0,18 đồng ở chiều bán, lần lượt đạt mức 164,57 VND/JPY và 174,27 VND/JPY.

Tại Ngân hàng Agribank, tỷ giá Yen Nhật ở chiều mua và chiều bán là 164,95 VND/JPY và 170,00 VND/JPY – giảm 0,6 đồng ở chiều mua và giảm 0,75 đồng ở chiều bán.

Tại Ngân hàng Techcombank, tỷ giá Yen Nhật tăng 0,66 đồng ở chiều mua và tăng 0,71 đồng ở chiều bán với mức giá lần lượt là 162,11 VND/JPY và 173,19 VND/JPY.

Tại Ngân hàng Sacombank, tỷ giá Yen Nhật tăng 0,51 đồng ở chiều mua và tăng 0,49 đồng ở chiều bán tương ứng với mức giá 166,72 VND/JPY và 171,81 VND/JPY.

Tại Ngân hàng NCB, tỷ giá Yen Nhật là 164,86 VND/JPY ở chiều mua và 171,77 VND/JPY ở chiều bán (tương ứng với mức tăng 0,69 đồng ở chiều mua và tăng 0,66 đồng ở chiều bán).

Giá dầu sát mốc 80 USD/thùng

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay 13/1 có xu hướng tiếp tục đi lên. Giá dầu Brent đã tiến sát mốc 80 USD/thùng.

Giá xăng dầu có xu hướng tăng cao. Ảnh: ThoughtCo

Dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent được giao dịch ở mức 79,71 USD/thùng, tăng 2,3 USD, tương đương 2,97% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 74,26 USD/thùng, tăng 2,24 USD, tương đương 3,11% so với phiên liền trước.

Giá dầu leo dốc do xung đột ở Trung Đông có nguy cơ leo thang bất chấp lạm phát ở Mỹ tăng cao hơn dự kiến. Tình hình tại Biển Đỏ căng thẳng trở lại. Mỹ và Anh đã thực hiện các hành động quân sự đối với lực lượng Houthi ở Yemen sau các hành động tấn công của Houthi nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đỏ.

Cà phê trong nước giữ mức cao

Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4h24 ngày 13/1/2024, dù giảm nhẹ khoảng 100 đồng/kg, nhưng đang đứng ở mức khá cao và đã lập đỉnh giá mới, áp sát mốc giá gần 80.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 70.600 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 70.800 đồng/kg.

Cà phê trong nước tăng giá mạnh.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 70.100 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk được mua cao; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 70.600 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 70.700 đồng/kg.

Dữ liệu báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, xuất khẩu cà phê trong tháng 12/2023 đã đạt 207.613 tấn, tăng 74,03% so với tháng trước và tăng 5,40% so với cùng kỳ. Do đó, kết quả xuất khẩu cà phê cả năm 2023 đạt tổng cộng 1.623.138 tấn, giảm 8,68% so với xuất khẩu cả năm 2022. Điều này phản ánh nguồn cung cà phê Robusta từ châu Á tạm thời vẫn còn bị thắt chặt trong ngắn hạn./.