Vàng trong nước 'vênh' thế giới 7,5 triệu đồng/lượng, USD tự do hướng mốc 24.000 đồng

Giá vàng thế giới phục hồi khá mạnh từ vùng đáy của 8 tháng qua, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 7,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước sáng nay (1/3). Giá USD tự do đang hướng về mốc 24.000 đồng, trong khi giá USD ngân hàng đang ở vùng 23.100 đồng.

Lúc gần 10h trưa nay, các Tập đoàn vàng bạc niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,25 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối tuần, giá vàng miếng hiện tăng 350.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước “vênh” thế giới 7,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: Internet Tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,95 triệu đồng/lượng và 56,35 triệu đồng/lượng.



So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang chênh cao hơn 7,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này đã rút ngắn so với mức chênh trên 8 triệu đồng/lượng vào cuối tuần, do giá vàng trong nước sáng nay tăng chậm hơn so với thế giới.

Theo xu hướng của những năm gần đây, giá vàng trong nước tăng - giảm đều chậm hơn giá quốc tế, nên chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới thường co lại khi giá vàng thế giới giảm và kéo giãn khi giá thế giới tăng.

Trong một cuộc trao đổi mới đây, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) Đinh Nho Bảng cho rằng, chênh lệch lớn hiện nay giữa giá vàng trong nước - thế giới là sự phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung vàng so với nhu cầu.