Pháp luật Vào tù vì lên mạng mua súng để… phòng thân Dương Văn Du đã lên mạng mua súng và đạn về để phòng thân. Đáng nói, bị cáo có nhân thân xấu khi từng nhiều lần bị xử phạt tù và xử phạt hành chính về hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 10/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử bị cáo Dương Văn Du (SN 1996), trú phường Nghi Thủy, TP. Vinh về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Dương Văn Du là bị cáo có nhân thân xấu khi từng nhiều lần bị xử phạt tù và xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, Du từng 4 lần bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, Du còn từng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 16 tháng tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Vương Văn Du lĩnh án 24 tháng tù giam. Ảnh: Trần Vũ

Liên quan đến vụ án, theo cáo trạng, năm 2024 thông qua mạng xã hội, Du đã liên lạc, đặt mua 1 khẩu súng ngắn (dạng ổ quay) và 5 viên đạn từ một người không quen biết với giá 2 triệu đồng. Súng và đạn sau khi nhận được, Du cất giấu trong nhà.

Sáng 22/1/2025 Tổ công tác Công an phường Nghi Thủy, TP. Vinh tiến hành kiểm tra, làm việc với Du về tình hình cai nghiện.

Quá trình làm việc, Du nhận thức được bản thân còn có hành vi phạm tội khác nên tự nguyện đi vào phòng ngủ, lấy súng ra giao nộp cho công an.

Tại phiên tòa, bị cáo khai mua súng và đạn về với mục đích phòng thân. Khi bị tòa xét hỏi về việc có mâu thuẫn với ai không mà lại mua súng về vì đó là hành vi vi phạm pháp luật, bị cáo trả lời: “mua về để đó”.

Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trật tự an toàn xã hội, xâm phạm các quy định của Nhà nước về sản xuất, quản lý vũ khí quân dụng, đe dọa đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu và gây tác hại về nhiều mặt đối với đời sống xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như tự thú, gia đình có người thân có công với cách mạng.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vương Văn Du 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.