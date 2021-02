Vây bắt đối tượng mua bán lượng lớn ma túy trong ngày 'vía Thần tài'

Vào hồi 20 giờ 10’ ngày 21/2, tại khu vực biên giới thuộc địa bàn xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An), lực lượng chức năng phối hợp phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về TP. Vinh, bắt quả tang đối tượng Bùi Tiến Vân (SN 1983), trú tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án. Ảnh: Đức Vũ

Trước đó, qua công tác trinh sát, Đội CSĐTTP về ma túy, Công an thành phố Vinh nắm được nhiều thông tin về đối tượng Bùi Tiến Vân có các hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Nghệ An, từ giữa năm 2020. Bùi Tiến Vân đã cầm đầu đường dây tội phạm ma túy chọn Nghệ An là địa bàn trung chuyển để đưa ma túy vào các tỉnh, thành phía Nam tiêu thụ.