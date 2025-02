Pháp luật VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình đã xây dựng vi phạm quy hoạch như thế nào? Sát kề tòa nhà VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình tọa lạc tại số 1, Đại lộ Lê Nin, phường Hưng Dũng, TP. Vinh có cụm công trình (hiện là nhà hàng kinh doanh ăn uống) tồn tại đã hơn 10 năm. Thế nhưng, ít ai nghĩ đó lại là những công trình xây dựng vi phạm quy hoạch.

Vi phạm đã hơn 10 năm

Vào ngày 26/11/2024, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh phối hợp UBND phường Hưng Dũng tổ chức kiểm tra cụm công trình của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình (gọi tắt là VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình), đứng chân tại số 1, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh.

Tòa nhà VCCI tọa lạc tại số 1, Đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh. Ảnh: Hà Giang

Về khu đất VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình đã xây dựng công trình và đang quản lý sử dụng có tổng diện tích 2.403,56m2. Phía Bắc khu đất giáp doanh nghiệp tư nhân Phước Thủy, phía Nam giáp vườn hoa ngã năm Hải quan, phía Đông giáp đường Nguyễn Phong Sắc và trạm xăng dầu, phía Tây giáp Đại lộ Lê Nin.

Theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1853/QĐ.UBND-XD ngày 15/5/2013, các hạng mục công trình được quy hoạch xây dựng trên đất gồm tòa nhà VCCI 7 tầng, diện tích 540m2; nhà ăn, giải khát và nghỉ của CB, CNV 3 tầng, diện tích 167m2; nhà bảo vệ 1 tầng, diện tích 12m2; cổng vào. Phần diện tích đất còn lại 1.684,56m2 chủ yếu là đất sân đường nội bộ, cây xanh, chỉ có 255,48m2 dành cho đường giao thông chung với doanh nghiệp tư nhân Phước Thủy.

Bản vẽ mặt bằng tổng thể và Quyết định 1853/QĐ.UBND-XD ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Xúc tiến thương mại - Hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An và các tỉnh Bắc miền Trung (nay là VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình). Ảnh: Hà Giang

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực địa, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh và UBND phường Hưng Dũng đã xác định có đến 9 công trình được xây dựng đưa vào sử dụng. Gồm: công trình nhà 7 tầng (số 1); công trình nhà 3 tầng (số 2), diện tích xây dựng 159,36m2; công trình nhà gara để xe (số 3), chiều cao 4m, diện tích 210,8m2; công trình nhà hàng cấp 4 (số 4) chiều cao 4m, diện tích 138,04m2; công trình nhà bếp (số 5) tường xây cao 3m, mái lợp tôn cao 4,5m, diện tích 100m2; công trình nhà gỗ làm cổng (số 6) chiều cao 3,5m, diện tích 40,0m2; công trình nhà hàng cấp 4 (số 7), diện tích 128,25m2, chiều cao công trình 4m; công trình nhà kho để hàng (số 8) diện tích 45m2, chiều cao công trình 4m; công trình quầy thu ngân (số 9) chiều cao 3m, diện tích 12,0m2.

Cụm công trình VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình xây dựng vi phạm quy hoạch. Ảnh: Hà Giang

Theo nhận xét của Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh và UBND phường Hưng Dũng tại biên bản kiểm tra hiện trạng lập ngày 26/11/2024, công trình số 1 cơ bản đúng theo giấy phép được cấp, xây dựng năm 2010 hoàn thành năm 2012; công trình số 2 xây dựng sai vị trí (tịnh tiến về hướng Đông 7m) và xây dựng trên một phần đất quy hoạch sân vườn, diện tích xây dựng vi phạm 58,1m2 theo bản vẽ quy hoạch được phê duyệt; các công trình số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 xây dựng vi phạm trên phần đất theo quy hoạch được phê duyệt là hạng mục sân vườn.

Cụm công trình VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình xây dựng vi phạm quy hoạch nhìn từ đường Nguyễn Phong Sắc. Ảnh: Hà Giang

Đồng thời xác định, các công trình xây dựng vi phạm từ năm 2013 hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2014; đến năm 2022, chủ đầu tư tiếp tục sửa chữa, cải tạo trên hiện trạng các công trình đã có sẵn, không tăng quy mô diện tích và số tầng của công trình cũ, không phát sinh xây dựng mới.

Trước những vi phạm của VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình, ngay sau khi kết thúc kiểm tra, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh đã lập Biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng, và báo cáo lên UBND TP. Vinh.

Thiếu hợp tác khắc phục hậu quả?

Được Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh báo cáo về những công trình xây dựng vi phạm tại địa chỉ số 1, Đại lộ Lê Nin, cùng ngày 26/11/2024, UBND TP. Vinh đã ban hành ngay Quyết định số 5883/QĐ-KPHQ buộc VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo UBND TP. Vinh hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục là: “Xây dựng không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Dự án Trung tâm Thương mại - Đầu tư - Hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An và các tỉnh miền Trung do Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Nghệ An (nay là Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình) làm chủ đầu tư”.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, UBND TP. Vinh yêu cầu VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình phải tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng vi phạm, gồm một phần nhà 3 tầng (công trình số 2), diện tích xây dựng vi phạm 58,1m2; và toàn bộ các hạng mục công trình số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Tại Quyết định số 5883/QĐ-KPHQ, UBND TP. Vinh đưa ra thời gian 30 ngày (tính từ ngày nhận được quyết định) để tổ chức thực hiện tháo dỡ; đồng thời, giao hết thời hạn mà VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 5883/QĐ-KPHQ ngày 26/11/2024 của UBND TP. Vinh buộc VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Ảnh: Hà Giang

Vậy nhưng, đến ngày 31/12/2024, UBND TP. Vinh đã phải tiếp tục ban hành Quyết định số 8939/QĐ-CCXP về việc “Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” đối với VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình. Tại đây, UBND TP. Vinh liệt kê chi tiết các hạng mục công trình xây dựng vi phạm quy hoạch, dẫn đầy đủ các quy định của pháp luật để xác định VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình là tổ chức bị cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, với thời hạn 30 ngày để tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng vi phạm quy hoạch và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Theo quan sát của P.V Báo Nghệ An ngày 12/2/2025, những công trình xây dựng vi phạm quy hoạch vẫn tồn tại trong khi thời hạn để VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình tổ chức tháo dỡ như UBND TP. Vinh yêu cầu tại Quyết định số 8939/QĐ-CCXP đã qua gần nửa tháng!

Liên hệ Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố (đơn vị được UBND TP. Vinh giao trách nhiệm cho tổ chức thực hiện cưỡng chế), được trao đổi: “Đội đã làm việc đề nghị tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, tuy nhiên, VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình vẫn chưa thực hiện. Vì vậy, tới đây Đội sẽ xây dựng kế hoạch cưỡng chế, báo cáo UBND thành phố để có chỉ đạo tiếp theo…”.

Báo Nghệ An sẽ tiếp tục nắm bắt thông tin, kịp thời chuyển tải đến bạn đọc về vụ việc này.