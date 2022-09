Về làng Sen – Khúc hát nơi cội nguồn

“Chúng con dâng Người niềm tin sắt son

Hồ Chí Minh tên Người rạng rỡ non sông

Ơi Nam Đàn, nơi địa linh sinh nhiều nhân kiệt

Xô Viết kiên trung kháng chiến anh hùng

Một nắng, hai sương xây mùa hạnh phúc… “!

Đoạn cao trào này, làm mỗi chúng ta nhớ lại lời điếu cô đọng, bao quát hết về quê hương đất nước, về cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ kính yêu của Tổng bí thư Lê Duẩn đọc tại Lễ Truy điệu Người: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta” (Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng bí thư Lê Duẩn đọc tại Lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ tịch, ngày 9 tháng 9 năm 1969).

“Chúng con dâng Người niềm tin sắt son/ Hồ Chí Minh tên Người rạng rỡ non sông”. Đây là những ca từ đẹp, lôi cuốn, da diết và hào sảng nhất; tạo ra được dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng, để bài hát có thể sống mãi với thời gian…

Như thể “chọn mặt gửi vàng” cho ca khúc của mình mừng Quốc khánh 2/9 năm nay (77 năm đất nước độc lập tự do 1945-2022), nhà báo Tào Khánh Hưng đã mời Nghệ sĩ Ưu tú – Thượng tá Hương Giang, ca sĩ đang công tác trong quân đội thể hiện. NSƯT – Thượng tá Hương Giang có chất giọng trong sáng, từng rất thành công trong các nhạc phẩm dân ca đương đại lẫn thính phòng. Nghệ sĩ từng là ca sĩ biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Quân khu 9, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; hiện tại là giảng viên Khoa Thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội. NSƯT – Thượng tá Hương Giang cũng đã tham gia nhiều cuộc thi chuyên nghiệp như Hội diễn ca múa nhạc Toàn quốc và Toàn quân, đoạt nhiều HCV và HCB…