Vẽ thanh xuân tươi đẹp bằng việc làm ý nghĩa

Câu lạc bộ “Chủ nhật không rác thải nhựa” do Nguyễn Thị Cẩm Tú (học sinh lớp 11T, Trường THPT Thanh Chương 1) đứng đầu gồm 12 thành viên, chủ yếu là các bạn trong lớp. Được thành lập vào tháng 10/2022. Mục tiêu mà câu lạc bộ đề ra là mỗi tháng sẽ dành ra 2 ngày Chủ nhật để thu gom rác, làm sạch môi trường ở các nơi công cộng. “Ý tưởng thành lập câu lạc bộ của em nhen nhóm khi được biết về chị Greta Thunberg, người Thụy Điển – một biểu tượng chống biến đổi khí hậu của thế hệ trẻ, cùng với đó là vấn nạn rác thải ở các điểm công cộng trên địa bàn huyện. Ban đầu, khi nói lên ý tưởng của mình, chỉ có 7-8 bạn trong lớp ủng hộ và tự nguyện tham gia. Lúc đó, em không buồn, cũng không nản mà thay vào đó là quyết tâm hành động để lan tỏa”, Cẩm Tú nhớ lại.

Ban đầu, rất ít người tỏ ra e dè, hoài nghi với hoạt động của nhóm. Vì, đa phần nghĩ rằng, thế hệ gen Z chúng em, những đứa trẻ 16, 17 tuổi, những “cậu ấm, cô chiêu” chỉ biết ăn với học, chỉ biết bấm phím, biết Tiktok, Facebook làm việc nhà còn là “xa xỉ” huống chi là đi dọn rác, làm sạch môi trường. Do đó, đã có những lời nói không hay, những đàm tiếu như “bọn nó thì cũng chỉ làm màu thôi”, “phô trương thế thôi, chứ ba bữa là giải tán hết thôi”… Trước những lời “nói ra, nói vào” đó, nhóm không tranh luận mà chỉ lặng lẽ đáp lại bằng những việc làm thiết thực. Và rồi, dù chỉ có 7-8 bạn, có những hôm, vì lý do sức khỏe hoặc do bận công việc riêng, nhóm chỉ có 4-5 bạn tham gia hoạt động nhưng không nề hà các thành viên vẫn kiên trì, vẫn miệt mài, nhẫn nại với mục tiêu của mình. Ít người thì khoanh vùng, dọn lượng rác vừa sức, hôm nào đông thì phạm vi rộng hơn, dọn lượng rác lớn hơn.