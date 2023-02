VFF xác định thời gian ra mắt huấn luyện viên Philippe Troussier; U20 Iran triệu tập nhiều sao châu Âu đấu U20 Việt Nam

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - VFF xác định thời gian ra mắt huấn luyện viên Philippe Troussier; VPF tăng gấp đôi tiền thưởng cho đội vô địch giải hạng Nhất 2023; U20 Iran triệu tập nhiều sao châu Âu đấu U20 Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Xác định đối thủ cuối cùng của Đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha là đại diện cuối góp mặt cùng bảng đấu với Đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup bóng đá nữ, 2 đối thủ còn lại ở bảng E là Đội tuyển nữ Mỹ và Đội tuyển nữ Hà Lan.

Chiều 22/2 (giờ Việt Nam), Bồ Đào Nha đối đầu với Cameroon trong trận chung kết play-off liên lục địa bảng A World Cup nữ 2023. Dù được đánh giá cao hơn nhưng đại diện đến từ châu Âu đã phải trải qua 90 phút đầy khó khăn và giành chiến thắng 2-1.

Đây là lần đầu tiên Bồ Đào Nha giành vé tham dự vòng chung kết World Cup nữ. Như vậy, bảng E của Vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ bao gồm 4 đội Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Việt Nam. Các trận đấu sẽ diễn ra từ 22/7 đến 1/8 tại New Zealand.

Huỳnh Như chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại nhiều gương mặt quen thuộc khi đội trưởng của Đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu hơn 6 tháng ở giải Vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha nên ít nhiều có sự am hiểu nhất định về đối thủ này. Theo lịch, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Mỹ (22/7), Bồ Đào Nha (27/7) và Hà Lan (1/8). Với đẳng cấp chênh lệch, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là học hỏi, cố gắng có bàn thắng ở lần đầu dự World Cup.

VFF xác định thời gian ra mắt huấn luyện viên Philippe Troussier

Sau khi sắp xếp công việc huấn luyện viên Philippe Troussier đến Việt Nam vào ngày 26/3 tới; tiếp đó, VFF sẽ làm lễ ra mắt với vị huấn luyện viên người Pháp vào ngày 27/2. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ ký hợp đồng với huấn luyện viên Philippe Troussier từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2026.

Trước đó, phía VFF và huấn luyện viên Troussier cũng đã làm việc về các kế hoạch của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trong năm 2023. Nhà cầm quân người Pháp đã lên kế hoạch chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời giao nhiệm vụ trước cho một số trợ lý ở Việt Nam chuẩn bị trước.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8/3 đến 12/3. Sẽ có khoảng 28 cầu thủ được triệu tập, trong đó nòng cốt vẫn là những gương mặt đã từng “chinh chiến” tại các giải quốc tế thời gian vừa qua. Dù vậy, một số trường hợp như Văn Toàn, Quang Hải, Công Phượng... đang thi đấu ở nước ngoài sẽ không thể tập trung vì không phải lịch FIFA Days. Mục đích chính của đợt tập trung này là giúp các cầu thủ làm quen với triết lý mới trong lối chơi mà tân huấn luyện viên trưởng sẽ áp dụng cho đội tuyển.



Trong khi đó, U23 Việt Nam được tập huấn kỹ hơn với 4 giai đoạn tập trung trong tháng 3 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32. Tại giai đoạn 1, U23 Việt Nam sẽ tập trung tập luyện từ 1/3 đến 7/3 với quân số tối đa 35 cầu thủ và 5 thủ môn.

Được biết, huấn luyện viên Troussier cũng sẽ có đội ngũ trợ lý hùng hậu gồm 2 chuyên gia người Pháp, 1 huấn luyện viên thể lực ngoại và trên 10 trợ lý người Việt. Đa phần trợ lý Việt Nam là những người từng làm việc cùng ông Troussier như huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng, huấn luyện viên Phạm Văn Thạch, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp,...

VPF tăng gấp đôi tiền thưởng cho đội vô địch giải hạng Nhất 2023

Chiều 22/2, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2023 và Cúp quốc gia 2023.

Câu lạc bộ Cần Thơ do không tìm được nhà tài trợ, sẽ không tham dự giải. Một đội bóng khác là Phố Hiến chính thức đổi tên là Câu lạc bộ PVF Công an Nhân Dân kể từ mùa Giải hạng nhất 2023.

Do Cần Thơ bỏ giải, Giải hạng Nhất quốc gia 2023 còn 11 đội bóng tham dự gồm: Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVF Công an Nhân Dân, Phú Thọ, Quảng Nam, Sài Gòn, Bà Rịa-Vũng Tàu và Phù Đổng.

Giải dự kiến khởi tranh từ ngày 7/4 đến tháng 8/2023, thi đấu theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng.

Giai đoạn 2, căn cứ trên bảng xếp hạng giai đoạn 1 các đội sẽ được chia vào hai nhóm A và B. Nhóm A gồm 5 Câu lạc bộ tranh ngôi vô địch giải. Nhóm B gồm 6 Câu lạc bộ tranh các vị trí từ 6 đến 11. Đội đứng thứ 11 của Giải hạng nhất 2023 sẽ phải xuống chơi ở Giải hạng nhì 2024. Mỗi đội được đăng ký thi đấu 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và 1 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam.

Đội vô địch sẽ giành suất thăng hạng lên chơi ở V-League 2024 và nhận được phần thưởng trị giá 2 tỷ đồng. Phần thưởng cho đội đứng thứ hai là 1 tỷ đồng, 500 triệu đồng cho đội đứng thứ ba.

Theo kết quả bốc thăm, lịch thi đấu vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2023 như sau: Quảng Nam - Huế, Bình Phước - Long An, Bình Thuận - Phù Đổng, Phú Thọ - PVF Công an Nhân Dân, Hòa Bình - Bà Rịa Vũng Tàu, Sài Gòn (nghỉ).

U20 Iran triệu tập nhiều sao châu Âu đấu U20 Việt Nam

Để chuẩn bị cho giải U20 châu Á 2023, U20 Iran đã tập trung từ đầu tháng 2 ở Thủ đô Tehran (Iran). Danh sách sơ bộ của đội bóng này lên tới 50 cầu thủ trong đó có nhiều hảo thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Trong thành phần U20 Iran lần này có một số cái tên đang thi đấu ở châu Âu như Selim Toomaj (Fenerbahce, Thổ Nhĩ Kỳ), Yadegar Rostami (Pogon Szczecin, Ba Lan) hay Amin Doustali (Pogon Szczecin, Ba Lan).

Bên cạnh đó, những nhân tố chủ chốt của U20 Iran ở vòng loại U20 châu Á 2023 như Amin Hazbavi hay Amir Ebrahimzadeh đều có mặt.

Theo huấn luyện viên trưởng Samad Marfavi, U20 Iran đang ở trạng thái tinh thần rất tốt và sẵn sàng chiến đấu cho mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết U20 World Cup 2023 thông qua việc vào đến bán kết U20 châu Á 2023.

Theo lịch thi đấu, U20 Iran sẽ đối đầu U20 Việt Nam vào 17h ngày 7/3. Ở bảng đấu này còn có Qatar và Australia.

Liên quan tới U20 Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vừa chào đón sự góp mặt của 5 cầu thủ cuối cùng trong danh sách chuẩn bị cho Vòng chung kết U20 châu Á 2023 gồm Hồ Văn Cường, Trần Nam Hải và Đinh Xuân Tiến (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng) và Bùi Vĩ Hào (Bình Dương).

5 cầu thủ này đã đáp chuyến bay từ Việt Nam sang UAE ngày 19/2, sau khi kết thúc vòng 4 V-League 2023.

Tại UAE, đội tuyển U20 Việt Nam được sắp xếp đóng quân tại khách sạn Ramada, thuộc tiểu bang Ajman. Thời tiết tại UAE nóng hơn Saudi Arabia với nhiệt độ trung bình lúc 13h là 24 độ C, rất thuận lợi cho việc tập luyện.

Theo kế hoạch, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Dubai City FC (Câu lạc bộ hạng Nhất của UAE) vào ngày 23/2. Ở trận đấu này, đoàn quân áo đỏ sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất để đánh giá, rà soát các vị trí, đặc biệt là đối với nhóm cầu thủ mới lên hội quân trước khi quyết định danh sách chính thức tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2023.