Vì sao cá trích xứ Nghệ đặc biệt thơm ngon?

(Baonghean.vn) - Cá trích xứ Nghệ lâu nay được thị trường ưa chuộng, đặc biệt là cá được đánh bắt gần bờ bằng bè mảng còn tươi xanh. Vậy vì sao cá trích ở vùng ven biển xứ Nghệ được khách hàng đánh giá là béo và thơm ngon hơn các nơi khác?

Mùa đánh bắt cá trích

Tháng 3 đến tháng 5 là mùa cá trích ở vùng ven biển xứ Nghệ. Do vậy, bà con ngư dân tranh thủ đánh bắt, ngoài các tàu to khai thác xa bờ, còn có hàng trăm bè mảng của ngư dân Diễn Châu, Quỳnh Lưu... đánh bắt gần bờ. Do đánh bắt gần bờ, chỉ trong thời gian 1 đêm, nên cá trích còn tươi xanh, không hề bảo quản bằng đá lạnh.

Bởi sự tươi ngon của cá trích vừa đánh bắt từ biển lên, nên thương lái tranh nhau mua để cung ứng cho thị trường không những trong vùng mà còn vận chuyển ra các tỉnh, thành khác. Theo các thương lái cho biết, khi Nghệ An vào mùa đánh bắt cá trích, khách hàng các nơi đặt hàng liên tục, bởi họ nói rằng cá trích của xứ Nghệ rất béo, thơm ngon hơn cá trích nơi khác.

Vậy vì sao cá trích ở vùng ven biển xứ Nghệ lại ngon như vậy? Theo bà con ngư dân cho hay, cá trích có thể đánh bắt được quanh năm, nhưng nhiều nhất vẫn là từ tháng 3 đến hết tháng 5. Vào thời điểm này cá trích nhiều và béo vô kể. Có thể là do mùa này ngoài biển có nhiều phù du, nên cá trích kéo từng đàn vào tìm kiếm thức ăn.

Ông Trần Xuân Nhuệ - Trưởng phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản - Chi cục Thủy sản cho rằng, đặc điểm của vùng ven biển Nghệ An là có nhiều cửa sông, cửa lạch, tạo ra nhiều phù du ở vùng lạch biển Diễn Châu, cùng đó mùa này vùng ven biển lại có nhiều con tép biển, là nguồn thức ăn dồi dào cho cá trích. Do vậy cá trích mùa này béo hơn các mùa khác là thế. Một yếu tố quyết định là, cá trích phải tươi thì mới ngon. Đây cũng là lợi thế của Nghệ An, bởi ngư dân đánh bắt ven bờ, thời gian ngắn, nên khi lên bờ vẫn còn tươi nguyên, dễ chế biến ra các món ăn ngon, bổ dưỡng.

Theo chia sẻ của ngư dân Diễn Châu, bằng mắt thường có thể phân biệt ra 2 loại cá trích, đó là: Cá trích mình ngắn, dẹt (bề ngang to, thịt mỏng) và loại cá trích mình dài (bề ngang nhỏ, mình dài và dày thịt). Theo bà con ngư dân cho biết, loại cá trích mình dài được khách hàng chọn mua nhiều hơn, nên bán được giá hơn cá trích mình dẹt. Nếu như dịp này cá trích mình ngắn, dẹt có giá 15.000 đồng/kg, thì cá trích mình dài có giá 20.000 đồng/kg. Và khi mùa du lịch bắt đầu sôi động, cá trích đắt khách, được giá.

Những món ăn ngon được chế biến từ cá trích

Cá trích vừa đánh bắt từ biển lên còn tươi cong, được người dân địa phương cũng như các nhà hàng, khách sạn dùng để chế biến ra nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng.

Một trong những món ngon, lạ là gỏi cá trích. Cá trích còn tươi xanh, lấy 2 phần thịt lườn, trộn với hành tây, chanh, rau sống, lạc... đem cuốn với bánh tráng, chấm với nước mắm chua ngọt, rất hấp dẫn. Ở Nghệ An, món gỏi cá trích được các nhà hàng ở vùng ven biển thường chế biến phục vụ khách vào mùa du lịch.

Món khá phổ biến, thường bắt gặp tại các nhà hàng ven biển và các chợ là cá trích nướng than. Cá trích khi nướng xong có màu vàng ươm rất bắt mắt, thơm nức mũi. Cá trích nướng có thể ăn cùng với lá sung đem cuốn lại rồi chấm với muối ớt hoặc chén nước mắm chua ngọt đều hết chê.

Cá trích chiên giòn. Cá trích tươi được tẩm 1 lớp bột, sau khi chiên lên giòn rụm. Món chiên này chấm thêm tương ớt, tương cà hay nước mắm chua ngọt, bảo đảm ai ăn cũng nhớ mãi.

Ngoài ra, còn nhiều cách chế biến khác, như cá trích chiên nước mắm, chả giò cá trích, cá trích sốt cà chua, cá trích kho dứa... mỗi món có hương vị riêng, nhưng đều ngon và bổ dưỡng, bởi phần thịt có vị ngọt thanh, mềm và bùi, chứa lượng lớn chất dinh dưỡng quan trọng tốt cho sức khỏe con người.

Vào mùa đánh bắt cá trích, đến các vùng quê ven biển xứ Nghệ đều được thưởng thức nhiều món ăn ngon được chế biến từ cá trích tươi./.