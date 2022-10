Vì sao du lịch Nghệ An chưa “bùng nổ”?

Lĩnh vực du lịch Nghệ An đã phục hồi và phát triển mạnh trở lại sau thời gian dài bị đình trệ do dịch Covid-19 trong năm 2021. Lũy kế 10 tháng, lượng khách du lịch ước đạt 6,14 triệu lượt, tăng 244% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khách lưu trú ước đạt 3,95 triệu lượt, tăng 224%; doanh thu du lịch ước đạt 5.074 tỷ đồng, tăng 382% so với cùng kỳ năm 2021.